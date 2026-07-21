Amiga de Preta Gil diz que O Kanalha “foi a última paixão dela”

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O cantor baiano Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kanalha, deu um depoimento emocionante para o documentário ‘Preta: Eu Não Ando Só’, lançado na segunda-feira, 20, dia que marcou um ano da morte de Preta Gil.

Danrlei contou que conheceu Preta em um show dele na Bahia. Amigos de Preta contam que o cantor foi a última paixão da cantora e afirmam que ele teve papel essencial no tratamento dela contra o câncer.

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“A gente tentava de tudo e ela não queria sorrir. Aí a Malu falou: ‘Já sei, vamos trazer esse homem [O Kanalha] para cá’. Quando ele chegava, ela ficava tão feliz. Ele tinha muito cuidado com ela”, contou Jude Paulla, uma das amigas mais próximas de Preta.

Kanalha, por sua vez, se emocionou ao contar que sua grande felicidade era conseguir fazer com que Preta se alimentasse. “Foi a última paixão dela. Paixão, viu”, completou uma outra amiga.

Morte de Preta Gil

Preta Gil morreu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos. A cantora faleceu em decorrência de complicações de um câncer colorretal.

Em 2023, ela foi diagnosticada com a doença e passou por um longo tratamento, chegando a anunciar remissão.

Em agosto de 2024, foi revelado que a doença havia retornado, com novos tumores em linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio.

Depois disso, Preta viajou para os Estados Unidos para tentar um novo tratamento contra o câncer.