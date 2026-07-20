Série documental de Preta Gil será exibida em telão em Salvador

Siga o A TARDE no Google

A história de Preta Gil será celebrada de uma maneira especial em Salvador nesta segunda-feira, 20. No dia em que a morte da cantora completa 1 ano, o primeiro episódio da série documental “Meu Nome É Preta” será exibido em um telão no Camelódromo da Baixa dos Sapateiros, a partir das 16h.

Aberto ao público e com acesso gratuito, o evento também contará com apresentações musicais ao vivo e depoimentos exclusivos de artistas, personalidades, familiares e amigos de Preta Gil.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Produção original do Globoplay, plataforma de streaming da TV Globo, a série conta detalhes íntimos da vida da filha de Gilberto Gil. A atração compartilha registros inéditos, da infância de Preta Gil na Bahia e arquivos de mídia dos anos 2000.

A narração fica por conta da própria Preta, através de trechos retirados de entrevistas concedidas por ela ao longo dos últimos 50 anos. Os episódios serão disponibilizados semanalmente às segundas-feiras, com exceção do último, que ficará disponível no dia 8 de agosto, aniversário da famosa.

Morte de Preta Gil

Preta Gil faleceu no dia 20 de julho de 2025, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela estava morando no país temporariamente, enquanto realizava um tratamento experimental contra o câncer, que tratava desde janeiro de 2023.

No entanto, a famosa sofreu complicações causadas pela doença, que surgiu no intestino e se espalhou para quatro pontos na cavidade abdominal, atingindo áreas como linfonodos, ureter e peritônio.