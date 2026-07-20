BILIONÁRIO
Com 10 suítes e spa, mansão milionária de Neymar chama atenção na web
Atleta exibiu parte do imóvel em seu canal do Youtube
Os imóveis milionários de Neymar têm chamado atenção na web nas últimas semanas. Dono de um prédio no metro quadrado mais caro do Brasil, em Santa Catarina, o atleta compartilhou registros de sua mansão no Morro Santa Terezinha, em Santos, São Paulo.
Nos registros, compartilhados no canal do Youtube do craque do Santos, é possível ver alguns cômodos da residência luxuosa, que está avaliada em cerca de R$ 50 milhões e localizada em um condomínio de alto padrão.
Construída em uma área total de 3 mil metros quadrados, a mansão é dividida em três pavimentos e possui 10 suítes, três lavabos, brinquedoteca, piscina de borda infinita, lounges na área externa, sala de estar, academia, sala de massagem, adega e sala de jantar.
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O local ainda conta com uma garagem com capacidade para mais de 20 carros, onde o jogador de futebol guarda seus veículos de luxo. Dentre a coleção de automóveis estão modelos como Porsche 911, Ferrari Purosangue e uma Mercedes-AMG G 63, avaliados entre R$ 1,8 milhão e R$ 7,5 milhões.
Durante um tour pela casa, Neymar exibiu alguns espaços, incluindo seu quarto gamer, onde passa a maior parte do tempo jogando com amigos. “Meu quarto da paz. Meu quartinho gamer”, afirmou.