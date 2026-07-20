Com 10 suítes e spa, mansão milionária de Neymar chama atenção na web

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Os imóveis milionários de Neymar têm chamado atenção na web nas últimas semanas. Dono de um prédio no metro quadrado mais caro do Brasil, em Santa Catarina, o atleta compartilhou registros de sua mansão no Morro Santa Terezinha, em Santos, São Paulo.

Nos registros, compartilhados no canal do Youtube do craque do Santos, é possível ver alguns cômodos da residência luxuosa, que está avaliada em cerca de R$ 50 milhões e localizada em um condomínio de alto padrão.

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Construída em uma área total de 3 mil metros quadrados, a mansão é dividida em três pavimentos e possui 10 suítes, três lavabos, brinquedoteca, piscina de borda infinita, lounges na área externa, sala de estar, academia, sala de massagem, adega e sala de jantar.

O local ainda conta com uma garagem com capacidade para mais de 20 carros, onde o jogador de futebol guarda seus veículos de luxo. Dentre a coleção de automóveis estão modelos como Porsche 911, Ferrari Purosangue e uma Mercedes-AMG G 63, avaliados entre R$ 1,8 milhão e R$ 7,5 milhões.

Durante um tour pela casa, Neymar exibiu alguns espaços, incluindo seu quarto gamer, onde passa a maior parte do tempo jogando com amigos. “Meu quarto da paz. Meu quartinho gamer”, afirmou.