Vini Jr. se declara a Virginia pela primeira vez após término polêmico

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Vini Jr. fez uma declaração de amor para Virginia Fonseca nas redes sociais. A demonstração ocorreu pela primeira vez após o término conturbado dos famosos, anunciando em maio deste ano.

Em postagens nas redes sociais, a influenciadora compartilhou imagens de família e ao lado do jogador durante a viagem à Itália.

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"Obrigada, Sardenha, obrigada a todos os envolvidos, obrigada, Deus. Vivemos dias maravilhosos e abençoados", escreveu Virginia. Nos comentários, o jogador fez a declaração."Te amo!", disse com um emoji de coração vermelho.

Declaração de Vini Jr. - Foto: Reprodução| Redes sociais

Virginia e Vini Jr. reataram?

Os famosos não oficializaram a volta do relacionamento. No entanto, ambos não estão fazendo questão de esconder que estão juntos.

Além de fotos e vídeos compartilhados. O casal foi visto de mãos dadas e trocando chamegos durante um show do cantor Bad Bunny, em Milão, na Itália, no último sábado, 18.

Durante a viagem, Virginia também comemorou o aniversário do atleta ao lado dele e de amigos, na Itália. A ocasião movimentou as redes sociais e levantou rumores sobre uma possível reconciliação entre os dois.

Sobre o término de Virginia e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. anunciaram o fim do namoro em 15 de maio de 2026, após cerca de sete meses de relacionamento.

A separação ocorreu após uma viagem da influenciadora a Madri, onde ela teria descoberto a presença de duas brasileiras que estariam no mesmo restaurante em que jantavam.

Em suas redes sociais, Virginia afirmou que entregou muito à relação, mas escolheu ter maturidade para encerrar o ciclo ao notar que certos princípios inegociáveis haviam sido desrespeitados.

Já o jogador fez uma postagem agradecendo a Virginia, destacando que os momentos ao lado dela foram marcantes e desejando-lhe felicidade.