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ENTRETENIMENTO

Cantora famosa revela que coleciona dentes humanos enviados por fãs

Hábito começou a mais de uma década e ela utiliza a dentição para confeccionar joias

Luiza Nascimento
Por
Kesha
Kesha - Foto: Reprodução/Instagram @kesha

A cantora americana Kesha revelou que mantém uma coleção incomum. Segundo a artista, há mais um 10 anos ela guarda dentes humanos enviados por fãs após um pedido que ela mesma fez.

"Podem me mandar. Começou quando fiquei obcecada pelos meus fãs, e então alguém disse: 'Meu filho perdeu os dentes', e eu respondi: 'Posso ficar com eles?'", revelou durante participação no podcast Las Culturistas.

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De acordo com a celebridade, já foram mais de mil dentes recebidos e ela usou parte deles para confeccionar acessórios. Além disso, ela deixa os elementos em pequenos potes espalhados pela casa. "Eu fiz um colar, um brinco, depois um cinto e depois uma coroa", contou.

Na ocasião, Kesha pediu que os admiradores continuem enviando as peças dentárias para ela. "Vocês dão descarga neles? Para onde eles vão? Me deem. Posso realmente ficar com eles? Não é brincadeira. Eu sou uma popstar e preciso dos seus dentes", disparou.

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Entenda motivo da coleção

Além da relação próxima aos fãs, a americana afirma que tem outro propósito ao guardar os dentes. "Comecei a colecioná-los porque isso meio que assusta homens héteros".

No entanto, não é só a dentição de admiradores que a artista coleciona. Em entrevista anterior, realizada ao podcast Call Her Daddy, em maio, ela contou que também preserva os dentes de animais de estimação e pessoas próximas, como forma de lembrança.

"Isso me lembra que tenho um pedacinho das pessoas que eu amo [...]Meus gatos precisaram remover alguns dentinhos, eu também guardo esses. Sou como a fada do dente", explicou.

Kesha em show
Kesha em show - Foto: Reprodução/Instagram @kesha
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