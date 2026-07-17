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Filha de Léo Santana lança sua primeira música aos 4 anos
Canção faz parte de projeto infantil
A filha do casal Léo Santana e Lore Improta, a primogênita Liz, lançou sua primeira música nesta sexta-feira, 17, com apenas 4 anos. A canção faz parte do projeto infantil chamado “Galeroca”, lançado em 2025 pela influenciadora.
A música nomeada “Passinho da Floresta”, cita animais, jacaré e arara, e foi lançada em celebração ao Dia de Proteção às Florestas.
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Em suas redes sociais, a dançarina contou que a filha pediu para cantar a música. "Ela ouviu a música e disse que queria cantar. No início achei que era brincadeira", disse.
Lore Improta revelou que a gravação ocorreu há cerca de um ano. Ela ainda conta que durante o período de produção, a filha não conseguia falar a palavra “floresta” e a equipe decidiu deixar a palavra “errada” na música.
Veja a música: