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Filha de Léo Santana lança sua primeira música aos 4 anos

Canção faz parte de projeto infantil

Agatha Victoria Reis
Por
Filha do casal Léo Santana e Lore Improta
Filha do casal Léo Santana e Lore Improta - Foto: Reprodução| Instagram

A filha do casal Léo Santana e Lore Improta, a primogênita Liz, lançou sua primeira música nesta sexta-feira, 17, com apenas 4 anos. A canção faz parte do projeto infantil chamado “Galeroca”, lançado em 2025 pela influenciadora.

A música nomeada “Passinho da Floresta”, cita animais, jacaré e arara, e foi lançada em celebração ao Dia de Proteção às Florestas.

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Em suas redes sociais, a dançarina contou que a filha pediu para cantar a música. "Ela ouviu a música e disse que queria cantar. No início achei que era brincadeira", disse.

Lore Improta revelou que a gravação ocorreu há cerca de um ano. Ela ainda conta que durante o período de produção, a filha não conseguia falar a palavra “floresta” e a equipe decidiu deixar a palavra “errada” na música.

Veja a música:

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Um post compartilhado por Galeroca (@galeroca)

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Tags

entretenimento famosos Léo Santana e Lore Improta

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