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ENTRETENIMENTO

Nora de Andressa Urach revela ter 'duas vaginas'

Criadora de conteúdo fez revelação em suas redes sociais

Agatha Victoria Reis
Por
Nora de Andressa Urach, Maya Braga
Nora de Andressa Urach, Maya Braga - Foto: Reprodução| Instagram

A nora de Andressa Urach, Maya Braga, revelou ter “duas vaginas” em suas redes sociais. A revelação despertou curiosidade entre os internautas sobre a condição da criadora de conteúdo adulto.

A condição, chamada de útero didelfo, é uma má-formação rara que causa duplicidade de útero e pode fazer com que algumas mulheres tenham duas vaginas.

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Em postagem, Braga falou sobre o estado raro de saúde: "Eu descobri que eu tenho 'duas vaginas' e desde que eu falei sobre esse assunto aqui, vem repercutindo muito".

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O que é o útero didelfo?

O útero didelfo é uma condição em que a mulher desenvolve dois úteros separados, devido à falha na fusão dos ductos de Müller durante o desenvolvimento fetal.

Muitas mulheres não apresentam sintomas e descobrem a condição apenas em exames de rotina.

Os sinais incluem menstruação intensa, cólicas fortes ou dores na relação. Além disso, mulheres com essa condição possuem maior probabilidade de ter gravidez de risco.

Relacionamento com Arthur Urach

Ainda em suas redes sociais, Maya contou que apenas uma das vaginas foi utilizada em relações sexuais. "É extremamente raro, mas é possível. E, por curiosidade, gente, eu descobri que em uma das vaginas eu ainda sou virgem".

“Claro que isso não me torna menos ou mais que as outras mulheres, apenas diferente, né?”, afirmou a nora de Urach.

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Andressa Urach entretenimento

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