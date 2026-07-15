Influenciadora pede desculpas e expõe arrependimento por divulgar bets

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Bárbara Evans abriu o coração e revelou que se arrepende de ter feito divulgações nas redes sociais para plataformas de apostas online, conhecidas popularmente como “bets”. A ex-Fazenda afirmou que o estilo da publicidade não faz mais parte de sua índole.

Em sua declaração, ela pediu desculpas aos seguidores por ter compartilhado o conteúdo. “Tenho que pedir desculpa para vocês porque um dia já divulguei e me arrependo. Não vou ser hipócrita de dizer que nunca fiz, porque fiz. Mas, hoje, sou contra”, disse.

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“Não jogo e vejo histórias de famílias sendo destruídas. Mas cada um sabe da sua índole e do que faz para ser remunerado. Fica da índole de cada um. Sou humana o suficiente para me redimir”, destacou.

Por fim, a loira declarou que espera que todas as pessoas viciadas em apostas online consigam sair dessa situação e voltem a reestruturar suas vidas e famílias.