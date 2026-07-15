Neymar escolhe resort 5 estrelas com diária de R$ 44 mil para férias

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Neymar está aproveitando bem os dias de folga após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2026. Viajando com a família por Las Vegas, nos Estados Unidos, o atleta se hospedou em um resort 5 estrelas.

Segundo informações do portal LeoDias, o craque do Santos escolheu o ‘Wynn Las Vegas’ para aproveitar o conforto. Conhecida como uma das hospedagens mais sofisticadas de toda a região de Nevada, a acomodação tem suítes presidenciais com diárias de até R$ 44 mil.

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Sua estrutura conta com gastronomia requintada assinada por chefes premiados mundialmente, spa, campo de golfe privativo para hóspedes, galerias de compras com lojas de grifes de luxo e apresentação do show aquático “Lake of Dreams”.

Uma das suítes do resort - Foto: Divulgação | Wynn Las Vegas

Club aquático do resort - Foto: Divulgação | Wynn Las Vegas

Spa reservado do resort - Foto: Divulgação | Wynn Las Vegas

O jogador está hospedado no local acompanhado de sua esposa grávida, a influenciadora Bruna Biancardi, e das duas filhas do casal: Mavie, de 2 anos de idade, e Mel, de apenas 1.