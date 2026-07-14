VIZINHAS
Virginia compra apartamento de luxo em prédio de Neymar
Influenciadora já teve conflitos com Bruna Biancardi, esposa do jogador
Virginia Fonseca comprou um apartamento em um edifício conhecido como “prédio do Neymar”, em Itapema, no litoral de Santa Catarina. O empreendimento tem participação societária do jogador.
De acordo com a empresa responsável pelo edifício, Virginia adquiriu o imóvel localizado acima ao do jogador.
O Edify One, tem 140 metros de altura, 41 apartamentos e fica em frente da Meia Praia, uma das mais famosas da cidade. O edifício tem previsão de entrega para dezembro de 2028.
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Até o momento, não houve confirmação se Virginia vai morar no apartamento ou se é mais um investimento da influenciadora.
Entretanto, caso se mude para o imóvel, ela pode ser vizinha da esposa do Jogador, Bruna Biancardi, com quem teve conflitos meses atrás.
Conflito com Bruna Biancardi
A compra do apartamento reacendeu a polêmica entre Virginia Fonseca e Bruna Biancardi. Em 2025, a influenciadora revelou ter ligado para Neymar de madrugada para tratar sobre o leilão do Instituto do jogador.
Bruna Biancardi, atendeu o celular e questionou a postura da influenciadora. Na época, a esposa do jogador rebateu os comentários de Virginia na internet, afirmando que a situação não ocorreu da maneira como foi contada e que aquela não teria sido a primeira vez em que Virginia demonstrou falta de educação.