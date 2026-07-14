Virginia compra apartamento de luxo em prédio de Neymar

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Virginia Fonseca comprou um apartamento em um edifício conhecido como “prédio do Neymar”, em Itapema, no litoral de Santa Catarina. O empreendimento tem participação societária do jogador.

De acordo com a empresa responsável pelo edifício, Virginia adquiriu o imóvel localizado acima ao do jogador.

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O Edify One, tem 140 metros de altura, 41 apartamentos e fica em frente da Meia Praia, uma das mais famosas da cidade. O edifício tem previsão de entrega para dezembro de 2028.

Até o momento, não houve confirmação se Virginia vai morar no apartamento ou se é mais um investimento da influenciadora.

Entretanto, caso se mude para o imóvel, ela pode ser vizinha da esposa do Jogador, Bruna Biancardi, com quem teve conflitos meses atrás.

Conflito com Bruna Biancardi

A compra do apartamento reacendeu a polêmica entre Virginia Fonseca e Bruna Biancardi. Em 2025, a influenciadora revelou ter ligado para Neymar de madrugada para tratar sobre o leilão do Instituto do jogador.

Bruna Biancardi, atendeu o celular e questionou a postura da influenciadora. Na época, a esposa do jogador rebateu os comentários de Virginia na internet, afirmando que a situação não ocorreu da maneira como foi contada e que aquela não teria sido a primeira vez em que Virginia demonstrou falta de educação.