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ENTRETENIMENTO

Thais Carla fala sobre rumores de fetichismo em separação

Influenciadora terminou o casamento de 11 anos com o baiano Israel Reis

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Thais Carla emagreceu mais de 100 kg após uma cirurgia bariátrica
Thais Carla emagreceu mais de 100 kg após uma cirurgia bariátrica - Foto: Reprodução | Redes sociais

A influenciadora Thais Carla publicou um vídeo nesta segunda-feira, 13, para esclarecer os rumores que passaram a circular nas redes sociais sobre o motivo da sua separação com o empresário baiano Israel Reis. Nos últimos dias, internautas passaram a associar o término ao processo de emagrecimento vivido por Thais após uma cirurgia bariátrica.

Também repercutiram comentários sobre perfis de criadoras de conteúdo plus size seguidos por Israel, o que levou parte dos internautas a especular que o influenciador teria preferência afetiva ou atração sexual apenas por mulheres gordas.

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“Pra vocês perceberem que não tinha nada de errado entre a gente, assim, de briga, de coisas de ‘ah!’, de fetichismo, de ‘ah!’, que vocês estão falando… Que a gente estava no dia seguinte, antes de eu anunciar que a gente terminou… Estávamos no dia antes num parque de diversões com as crianças, brincando.”

Diante da repercussão, Thais Carla decidiu explicar o que, segundo ela, motivou o fim da relação. “Gente, eu e o Israel começamos a ter ideias e criatividades e pensamentos diferentes do que a gente quer pro futuro. Totalmente diferente”, iniciou ela.

Relação de amizade continua

Ela também destacou que a separação não afetou a amizade entre os dois e que eles seguirão unidos por causa das filhas: “A gente tem duas filhas lindas, a gente tem uma história linda de 11 anos. Tá tudo bem! A gente é amigo, ele vai seguir a estrada dele, mas eu vou estar junto de qualquer forma, porque a gente tem duas filhas.”

Em seguida, ela reforçou que a convivência continuará sendo prioridade para o ex-casal. “A gente vai estar conectado pro resto da vida. Então a gente tem que ter uma boa relação, uma boa amizade, uma boa convivência por causa das meninas. Então parem de teorizar as coisas. Tá tudo bem!”

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autoestima celebridades influenciadora Relacionamentos Thaís Carla

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