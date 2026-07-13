Thais Carla fala sobre rumores de fetichismo em separação

A influenciadora Thais Carla publicou um vídeo nesta segunda-feira, 13, para esclarecer os rumores que passaram a circular nas redes sociais sobre o motivo da sua separação com o empresário baiano Israel Reis. Nos últimos dias, internautas passaram a associar o término ao processo de emagrecimento vivido por Thais após uma cirurgia bariátrica.

Também repercutiram comentários sobre perfis de criadoras de conteúdo plus size seguidos por Israel, o que levou parte dos internautas a especular que o influenciador teria preferência afetiva ou atração sexual apenas por mulheres gordas.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Pra vocês perceberem que não tinha nada de errado entre a gente, assim, de briga, de coisas de ‘ah!’, de fetichismo, de ‘ah!’, que vocês estão falando… Que a gente estava no dia seguinte, antes de eu anunciar que a gente terminou… Estávamos no dia antes num parque de diversões com as crianças, brincando.”

Diante da repercussão, Thais Carla decidiu explicar o que, segundo ela, motivou o fim da relação. “Gente, eu e o Israel começamos a ter ideias e criatividades e pensamentos diferentes do que a gente quer pro futuro. Totalmente diferente”, iniciou ela.

Relação de amizade continua

Ela também destacou que a separação não afetou a amizade entre os dois e que eles seguirão unidos por causa das filhas: “A gente tem duas filhas lindas, a gente tem uma história linda de 11 anos. Tá tudo bem! A gente é amigo, ele vai seguir a estrada dele, mas eu vou estar junto de qualquer forma, porque a gente tem duas filhas.”

Em seguida, ela reforçou que a convivência continuará sendo prioridade para o ex-casal. “A gente vai estar conectado pro resto da vida. Então a gente tem que ter uma boa relação, uma boa amizade, uma boa convivência por causa das meninas. Então parem de teorizar as coisas. Tá tudo bem!”