Gilberto Gil cai no choro ao relembrar morte de Preta Gil: “Minha menina"

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Gilberto Gil abriu o coração e deu um depoimento emocionante sobre a morte de sua filha, a cantora Preta Gil. Gravando o filme documental “Preta Gil - Eu Não Ando Só”, o artista revelou que sente muitas saudades da cantora, que faleceu aos 50 anos de idade, em decorrência de complicações causadas por um câncer.

“Quando ela morreu, quando ela teve que ir embora, o mundo disse: 'Poxa vida'. Minha menina foi embora. Tenho muita saudade dela”, disse ele no registro exibido durante o programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo, 12.

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Não tenho a menor capacidade emocional pra assistir esse documentário da Preta Gil pic.twitter.com/nuYFVV0JoA — Central Reality (@centralreality) July 13, 2026

No entanto, a declaração foi apenas uma prévia do filme, que exibirá a vida, os afetos e o legado da artista. A maioria das imagens do longa foram gravadas pela própria Preta, através de seu celular.

A famosa fez uma espécie de diário íntimo, gravando bastidores de sua vida, desde a descoberta da doença. O longa ainda traz relatos emocionantes de amigos e familiares de Preta, que estiveram ao lado dela na jornada.