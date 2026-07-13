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LUTO

Gilberto Gil cai no choro ao relembrar morte de Preta Gil: “Minha menina"

Cantor refletiu sobre o processo doloroso de luto

Franciely Gomes
Por
Preta Gil faleceu em julho de 2025
Preta Gil faleceu em julho de 2025 - Foto: Reprodução | Instagram

Gilberto Gil abriu o coração e deu um depoimento emocionante sobre a morte de sua filha, a cantora Preta Gil. Gravando o filme documental “Preta Gil - Eu Não Ando Só”, o artista revelou que sente muitas saudades da cantora, que faleceu aos 50 anos de idade, em decorrência de complicações causadas por um câncer.

“Quando ela morreu, quando ela teve que ir embora, o mundo disse: 'Poxa vida'. Minha menina foi embora. Tenho muita saudade dela”, disse ele no registro exibido durante o programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo, 12.

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No entanto, a declaração foi apenas uma prévia do filme, que exibirá a vida, os afetos e o legado da artista. A maioria das imagens do longa foram gravadas pela própria Preta, através de seu celular.

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A famosa fez uma espécie de diário íntimo, gravando bastidores de sua vida, desde a descoberta da doença. O longa ainda traz relatos emocionantes de amigos e familiares de Preta, que estiveram ao lado dela na jornada.

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gilberto gil luto Preta Gil

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