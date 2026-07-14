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DEU RUIM

Ex-mulher de Romário sofre consequência por dívida do senador

Pedido de Mônica Santoro foi negado pela Justiça do Rio de Janeiro

Franciely Gomes
Por
A ex-mulher de Romário entrou com uma ação judicial
A ex-mulher de Romário entrou com uma ação judicial - Foto: Reprodução | Instagram

Mônica Santoro já está sofrendo as consequências da dívida milionária de Romário, seu ex-marido. A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido da influenciadora para receber a titularidade de um apartamento que lhe foi destinado na partilha de bens do divórcio.

De acordo com informações divulgadas pelo Metrópoles, a decisão da 5ª Vara de Família alega que a transferência não pode ser realizada devido ao registro original, que está no nome de uma empresa ligada aos pais do senador, impedindo a flexibilização das regras registrais.

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O juízo concluiu que a partilha homologada no divórcio não dispensa o cumprimento da sequência legal de registros do apartamento. O imóvel precisa ser formalmente incorporado ao patrimônio comum do ex-casal antes de ser repassado para Mônica.

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No entanto, a mudança não é possível neste momento devido a situação financeira do ex-atleta, que está devendo cerca de R$ 32,4 milhões em uma ação de cumprimento de contrato movida pela Koncretize Projetos e Obras Ltda.

Romário já teve alguns bens penhorados para o pagamento da dívida, como um imóvel, uma lancha e um carro da marca Porsche. Além do cachê que ele deve receber da CazéTV pela participação nas transmissões da Copa do Mundo, nos Estados Unidos.

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dívida ex-jogador Romário

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