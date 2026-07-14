DEU RUIM
Ex-mulher de Romário sofre consequência por dívida do senador
Pedido de Mônica Santoro foi negado pela Justiça do Rio de Janeiro
Mônica Santoro já está sofrendo as consequências da dívida milionária de Romário, seu ex-marido. A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido da influenciadora para receber a titularidade de um apartamento que lhe foi destinado na partilha de bens do divórcio.
De acordo com informações divulgadas pelo Metrópoles, a decisão da 5ª Vara de Família alega que a transferência não pode ser realizada devido ao registro original, que está no nome de uma empresa ligada aos pais do senador, impedindo a flexibilização das regras registrais.
O juízo concluiu que a partilha homologada no divórcio não dispensa o cumprimento da sequência legal de registros do apartamento. O imóvel precisa ser formalmente incorporado ao patrimônio comum do ex-casal antes de ser repassado para Mônica.
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No entanto, a mudança não é possível neste momento devido a situação financeira do ex-atleta, que está devendo cerca de R$ 32,4 milhões em uma ação de cumprimento de contrato movida pela Koncretize Projetos e Obras Ltda.
Romário já teve alguns bens penhorados para o pagamento da dívida, como um imóvel, uma lancha e um carro da marca Porsche. Além do cachê que ele deve receber da CazéTV pela participação nas transmissões da Copa do Mundo, nos Estados Unidos.