Com Bahia e Vitória na briga, Copa 2 de Julho chega às semifinais

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A Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 conheceu, nesta segunda-feira, 13, os semifinalistas da 16ª edição do torneio. Bahia, Vitória, Estrela de Março e Santos seguem na briga pelo título e entram em campo nesta terça-feira, 14, em busca de uma vaga na decisão.

Dos quatro classificados, três representam o futebol baiano. Apenas o Santos segue como representante de outro estado na reta final da competição.

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Nas quartas de final, o Vitória superou o Palmeiras por 2 a 1 e garantiu presença entre os quatro melhores. O Bahia também confirmou a classificação ao vencer o Goiás por 2 a 0. No duelo entre equipes baianas, o Estrela de Março derrotou o Camaçariense por 1 a 0, enquanto o Santos assegurou sua vaga com uma goleada por 5 a 0 sobre o Galícia.

As semifinais serão disputadas na tarde desta terça-feira, 14:

Bahia x Santos – 15h, no CT do Bahia, em Dias d'Ávila;

Vitória x Estrela de Março – 15h30, no Barradão.

Além da definição dos semifinalistas, a Copa 2 de Julho segue registrando números expressivos. Em 132 partidas disputadas até o momento, a competição já contabiliza 553 gols, média de 4,18 por jogo.

Mais de mil atletas participaram desta edição do torneio, e 270 jogadores diferentes já marcaram pelo menos um gol. O principal artilheiro da competição soma 17 gols.

Final será disputada na quarta-feira

Estrela de Março na Copa 2 de Julho - Foto: Divulgação

A decisão da Copa 2 de Julho está marcada para quarta-feira, 15, às 10h, no Centro de Treinamento do Bahia, em Dias d'Ávila.

A história da competição

Criada em 2007 pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), a competição começou sendo disputada na categoria sub-17 e passou a ser realizada no sub-15 a partir de 2015. Desde então, tornou-se uma das principais vitrines do futebol de base nacional.

A partir de 2022, o torneio passou a contar com etapas regionais envolvendo equipes de todos os Territórios de Identidade da Bahia. Nesta edição, a organização também ampliou a participação de escolinhas de futebol e categorias de base da Região Metropolitana de Salvador e de Feira de Santana.