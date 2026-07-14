De 5 Fiat Mobi a 20 viagens à Disney: o que dá para comprar com os R$ 400 mil da bolsa de Virginia

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Virginia Fonseca movimentou as redes sociais após posar ao lado de uma bolsa da Hermés de R$ 400 mil em um jantar na Itália. O detalhe luxuoso despertou curiosidade sobre o que seria possível comprar com o valor do acessório.

Com material de couro de crocodilo e detalhes em dourado, a bolsa luxuosa foi um presente do jogador Vini Jr. durante o período de relacionamento do casal.

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Com o valor da bolsa, seria possível adquirir imóveis, comprar automóveis e até custear viagens de luxo para diversos destinos. Confira a lista do que pode ser comprado com o valor da bolsa de Virginia Fonseca!

O que pode ser comprado com R$ 400 mil?

O valor permite escolhas de alto nível, como um imóvel de padrão médio, um carro de luxo zero-quilômetro ou seminovo, ou investir em novos negócios. Veja a lista:

Automóveis

Cinco veículos da Fiat Mobi Like - O carro pode ser encontrado em valores que variam entre R$ 68.000 e R$ 71.000. Com o valor da bolsa da influenciadora, o carro pode ser adquirido em até 5 vezes.

Modelos premium de automóveis - Modelos como BYD Song Plus (R$ 250.000); BMW 320i GP (R$ 354.950); Audi Q3 Launch Edition (R$ 389.990); BMW 320i Sport GP (R$ 368.950); BMW X1 sDrive20i M Sport (R$ 385.950).

Apartamentos

Apartamentos em Salvador - Com imóveis entre valores de R$ 250 mil a R$ 400 mil na capital baiana, é possível adquirir apartamentos com 2 a 3 quartos, com suíte e vaga de garagem, em bairros como Ondina, Jardim Armação e Imbuí.

Apartamentos no Brasil - Em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, os imóveis estão entre valores de R$ 200 mil a R$ 400 mil, com 2 quartos, entre 50 e 70 m², em bairros de padrão médio em cidades de médio porte.

Viagens luxuosas

Cruzeiro de Volta ao Mundo - Com R$ 400 mil, é possível embarcar em cruzeiros de volta ao mundo em companhias luxuosas, como Regent Seven Seas ou Silversea. As viagens duram cerca de 130 a 180 dias e faz passagens por 6 continentes.

Mais de 20 viagens à Disney - Destino presente na rotina dos famosos, uma viagem à Disney para uma pessoa com R$ 400 mil, podepagar aproximadamente 20 a 30 viagens à Disney em um padrão econômico.

Reação da web

A bolsa de Virginia virou assunto nas redes sociais. Com a ostentação dos bens de luxo na web, os internautas destacaram o valor milionário do acessório. “Ela está sentada na mina de ouro”, disse um.

Outro destacou: “Só falta voltar ao Brasil e prestar suas contas com a justiça!”. Já um terceiro criticou a postagem da influenciadora: “TUDO nessa mulher fica cafona e perde o brilho”.