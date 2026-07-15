ENTRETENIMENTO
Jornalista baiana lança portal voltado para entretenimento e lifestyle
Site marca uma nova fase na carreira da profissional
A jornalista e assessora de imprensa Lidi Nascimento lançou, nesta terça-feira, 15, oficialmente, o portal lidinascimento.com.br, ampliando sua atuação no mercado da comunicação. O novo projeto reúne conteúdos sobre entretenimento, gastronomia, moda, negócios, turismo e viagens, saúde e lifestyle, com a proposta de oferecer informação de qualidade e credibilidade ao público.
O site foi desenvolvido pela Agência Moretti e marca uma nova fase na carreira da profissional, que atua há duas décadas no fortalecimento da imagem de empresas, marcas, artistas e eventos na Bahia.
"Estou muito feliz com meu novo projeto. Além de Assessora de Imprensa representando grandes marcas, sempre quis ter meu próprio site de notícias e principalmente levando o meu nome. Lidi Nascimento se tornou uma marca de credibilidade e não apenas um nome e sobrenome e o portal chega ao mercado para reforçar ainda mais isso", afirma a jornalista.
O portal também disponibiliza canais para envio de sugestões de pauta por meio do telefone (71) 98754-3390 e do e-mail [email protected].
Trajetória consolidada na comunicação
Reconhecida como uma das principais assessoras de imprensa de Salvador, Lidi Nascimento possui graduação em Jornalismo, MBA em Marketing e Publicidade e foi homenageada com a Medalha de Ouro à Qualidade do Brasil 2023.
Natural do interior da Bahia, construiu sua carreira após enfrentar desafios durante a formação acadêmica, período em que conciliava os estudos com a venda de doces, lanches e bijuterias para ajudar a custear a faculdade.
Ao longo da carreira, atuou como repórter de televisão, integrou a Assessoria de Comunicação da OAB Bahia, trabalhou em empresas especializadas em assessoria de imprensa e ocupou cargos de liderança em veículos digitais.
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Experiência com grandes marcas e artistas
Como assessora de imprensa, Lidi Nascimento construiu um portfólio com empresas de diversos segmentos, incluindo clínicas de estética, escritórios de advocacia, restaurantes, lojas, clínicas odontológicas e eventos.
Na área do entretenimento, participou da divulgação de apresentações de artistas de destaque nacional, entre eles:
- Roberto Carlos;
- Lulu Santos;
- Jota Quest;
- Fábio Júnior;
- Milton Nascimento;
- Os Paralamas do Sucesso;
- Fagner;
- Zé Ramalho;
- Djavan;
- Titãs;
- Lenine;
- Tiago Iorc;
- AnaVitória;
- Vanessa da Mata;
- Jorge Vercillo;
- Humberto Gessinger;
- Novos Baianos;
- Batista Lima, entre outros.
Durante grandes eventos da Bahia, como o Verão, Carnaval e São João, também atua na assessoria de artistas e produções ligadas ao cenário musical baiano.
Segundo a jornalista, o lançamento do portal reforça o compromisso com a produção de conteúdo jornalístico pautado pela ética, pela informação e pela credibilidade.