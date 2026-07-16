Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

LUXUOSO

Com apartamentos de até R$ 52 milhões, prédio de Neymar está quase pronto

Virginia Fonseca já está entre os moradores do empreendimento

Agatha Victoria Reis
Por
"prédio de Neymar" está quase pronto
"prédio de Neymar" está quase pronto - Foto: Divulgação | Mercado Livre

O "prédio de Neymar" está cada vez mais perto de ser concluído. O empreendimento de luxo, localizado na praia de Itapema, em Santa Catarina, já ultrapassou o 40º andar e terá apartamentos avaliados em cerca de R$ 52 milhões.

Com o VGV (Valor Geral de Vendas) estimado em R$ 650 milhões, o projeto foi construído no metro quadrado residencial mais caro do Brasil e está previsto para ser entregue em dezembro de 2028.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O edifício já entrou no radar dos famosos. A influenciadora Virginia Fonseca já garantiu um apartamento no empreendimento e movimentou as redes sociais, visto que já teve conflitos com Bruna Biancardi, esposa de Neymar.

Leia Também:

ARREPENDIDA

Influenciadora pede desculpas e expõe arrependimento por divulgar bets
Influenciadora pede desculpas e expõe arrependimento por divulgar bets imagem

ENTRETENIMENTO

Jornalista baiana lança portal voltado para entretenimento e lifestyle
Jornalista baiana lança portal voltado para entretenimento e lifestyle imagem

LUXO

Neymar escolhe resort 5 estrelas com diária de R$ 44 mil para férias
Neymar escolhe resort 5 estrelas com diária de R$ 44 mil para férias imagem

Conheça o “prédio de Neymar”

O empreendimento dos sócios da NR Sports, empresa de Neymar Pai, está sendo construído em frente ao mar de Santa Catarina. O Edify One terá 32 mil m² de área construída e 68 apartamentos de 264 m² a 966 m², com quatro a seis suítes.

A área de lazer do prédio reúne piscina frente-mar, spa, pub, wine room, sala de jogos, espaço kids, área pet e academia com vista para o mar, além de soluções de tecnologia, segurança e conforto pensadas para atender um público de altíssima renda.

Veja fotos:

  • 1 de 6 Com apartamentos de até R$ 52 milhões, prédio de Neymar está quase pronto
    |
  • 2 de 6 Prédio do apartamento de Neymar
    Prédio do apartamento de Neymar |
  • 3 de 6 Prédio do apartamento de Neymar
    Prédio do apartamento de Neymar |
  • 4 de 6 Prédio do apartamento de Neymar
    Prédio do apartamento de Neymar |
  • 5 de 6 Prédio do apartamento de Neymar
    Prédio do apartamento de Neymar |
  • 6 de 6 Prédio do apartamento de Neymar
    Prédio do apartamento de Neymar |

Virginia vizinha de Neymar?

A influenciadora comprou um apartamento no edifício da empresa do jogador. Segundo a empresa responsável pelo edifício, Virginia adquiriu o imóvel localizado acima ao de Neymar.

Até o momento, não houve confirmação se Virginia vai morar no apartamento ou se é mais um investimento da influenciadora.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

entretenimento neymar Virginia Fonseca

Relacionadas

Mais lidas