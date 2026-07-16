Com apartamentos de até R$ 52 milhões, prédio de Neymar está quase pronto

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O "prédio de Neymar" está cada vez mais perto de ser concluído. O empreendimento de luxo, localizado na praia de Itapema, em Santa Catarina, já ultrapassou o 40º andar e terá apartamentos avaliados em cerca de R$ 52 milhões.

Com o VGV (Valor Geral de Vendas) estimado em R$ 650 milhões, o projeto foi construído no metro quadrado residencial mais caro do Brasil e está previsto para ser entregue em dezembro de 2028.

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O edifício já entrou no radar dos famosos. A influenciadora Virginia Fonseca já garantiu um apartamento no empreendimento e movimentou as redes sociais, visto que já teve conflitos com Bruna Biancardi, esposa de Neymar.

Conheça o “prédio de Neymar”

O empreendimento dos sócios da NR Sports, empresa de Neymar Pai, está sendo construído em frente ao mar de Santa Catarina. O Edify One terá 32 mil m² de área construída e 68 apartamentos de 264 m² a 966 m², com quatro a seis suítes.

A área de lazer do prédio reúne piscina frente-mar, spa, pub, wine room, sala de jogos, espaço kids, área pet e academia com vista para o mar, além de soluções de tecnologia, segurança e conforto pensadas para atender um público de altíssima renda.

Veja fotos:

1 de 6 | Foto: Divulgação/Edify One

2 de 6 Prédio do apartamento de Neymar | Foto: Divulgação/Edify One

3 de 6 Prédio do apartamento de Neymar | Foto: Divulgação/Edify One

4 de 6 Prédio do apartamento de Neymar | Foto: Divulgação/Edify One

5 de 6 Prédio do apartamento de Neymar | Foto: Divulgação/Edify One

6 de 6 Prédio do apartamento de Neymar | Foto: Divulgação/Edify One

Virginia vizinha de Neymar?

A influenciadora comprou um apartamento no edifício da empresa do jogador. Segundo a empresa responsável pelo edifício, Virginia adquiriu o imóvel localizado acima ao de Neymar.

Até o momento, não houve confirmação se Virginia vai morar no apartamento ou se é mais um investimento da influenciadora.