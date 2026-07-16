CONFLITO FAMILIAR?
Filhos de Brad Pitt dão novo passo para retirar sobrenome do ator
Decisão ocorre em meio ao longo afastamento entre Brad Pitt e os filhos
Dois filhos de Brad Pitt e Angelina Jolie deram mais um passo para retirar oficialmente o sobrenome do pai de seus registros civis. Maddox e Zahara publicaram os avisos legais exigidos pela Justiça da Califórnia, etapa necessária para a mudança de nome.
De acordo com documentos obtidos pela revista People, os irmãos apresentaram a comprovação de publicação dos anúncios, conhecidos como "prova de publicação". Os comunicados foram divulgados no Los Angeles Daily Journal nos dias 7 e 9 de julho.
Com essa etapa concluída, ambos aguardam a realização das audiências que decidirão se os pedidos serão aceitos. Caso obtenham autorização judicial, Zahara passará a se chamar Zahara Marley Jolie, enquanto Maddox adotará o nome Maddox Chivan Jolie.
Relação com o pai se deteriorou após separação
A decisão ocorre em meio ao longo afastamento entre Brad Pitt e os filhos, iniciado após a separação do ator e Angelina Jolie, em 2016.
Segundo a revista People, Pitt mantém pouco contato com os filhos mais velhos. Pessoas próximas ao ator atribuem esse distanciamento ao desgaste provocado pela disputa judicial envolvendo o ex-casal.
Ao longo dos últimos anos, a separação foi marcada por processos envolvendo a divisão de bens, a administração de uma vinícola e acusações de violência doméstica feitas por Angelina Jolie contra o ex-marido. Brad Pitt nega as acusações.
Em 2023, uma publicação atribuída a Pax, divulgada nas redes sociais, também chamou atenção. No texto, o jovem fez duras críticas ao pai e afirmou que os filhos se sentiam inseguros na presença dele.
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Outros irmãos também deixaram de usar "Pitt"
Maddox e Zahara não são os únicos filhos do casal a abandonar o sobrenome paterno.
- Zahara - já havia sido apresentada publicamente como Zahara Marley Jolie durante uma cerimônia universitária.
- Maddox também deixou de utilizar "Pitt" nos créditos do filme Couture, em que trabalhou como assistente de direção.
- Vivienne adotou apenas o sobrenome Jolie nos créditos do musical The Outsiders, na Broadway.
- Já Shiloh conseguiu, em 2024, autorização judicial para alterar oficialmente seu nome para Shiloh Jolie, retirando o sobrenome do pai.
Na época, uma fonte ouvida pela revista People afirmou que Brad Pitt ficou abalado com a decisão da filha, mas que continua amando os filhos e sente falta deles.
Brad Pitt e Angelina Jolie são pais de seis filhos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Vivienne e Knox.