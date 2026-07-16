Filhos de Brad Pitt dão novo passo para retirar sobrenome do ator

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Dois filhos de Brad Pitt e Angelina Jolie deram mais um passo para retirar oficialmente o sobrenome do pai de seus registros civis. Maddox e Zahara publicaram os avisos legais exigidos pela Justiça da Califórnia, etapa necessária para a mudança de nome.

De acordo com documentos obtidos pela revista People, os irmãos apresentaram a comprovação de publicação dos anúncios, conhecidos como "prova de publicação". Os comunicados foram divulgados no Los Angeles Daily Journal nos dias 7 e 9 de julho.

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Com essa etapa concluída, ambos aguardam a realização das audiências que decidirão se os pedidos serão aceitos. Caso obtenham autorização judicial, Zahara passará a se chamar Zahara Marley Jolie, enquanto Maddox adotará o nome Maddox Chivan Jolie.

Relação com o pai se deteriorou após separação

A decisão ocorre em meio ao longo afastamento entre Brad Pitt e os filhos, iniciado após a separação do ator e Angelina Jolie, em 2016.

Segundo a revista People, Pitt mantém pouco contato com os filhos mais velhos. Pessoas próximas ao ator atribuem esse distanciamento ao desgaste provocado pela disputa judicial envolvendo o ex-casal.

Ao longo dos últimos anos, a separação foi marcada por processos envolvendo a divisão de bens, a administração de uma vinícola e acusações de violência doméstica feitas por Angelina Jolie contra o ex-marido. Brad Pitt nega as acusações.

Em 2023, uma publicação atribuída a Pax, divulgada nas redes sociais, também chamou atenção. No texto, o jovem fez duras críticas ao pai e afirmou que os filhos se sentiam inseguros na presença dele.

Outros irmãos também deixaram de usar "Pitt"

Maddox e Zahara não são os únicos filhos do casal a abandonar o sobrenome paterno.

Zahara - já havia sido apresentada publicamente como Zahara Marley Jolie durante uma cerimônia universitária.

Maddox também deixou de utilizar "Pitt" nos créditos do filme Couture, em que trabalhou como assistente de direção.

Vivienne adotou apenas o sobrenome Jolie nos créditos do musical The Outsiders, na Broadway.

Já Shiloh conseguiu, em 2024, autorização judicial para alterar oficialmente seu nome para Shiloh Jolie, retirando o sobrenome do pai.

Na época, uma fonte ouvida pela revista People afirmou que Brad Pitt ficou abalado com a decisão da filha, mas que continua amando os filhos e sente falta deles.

Brad Pitt e Angelina Jolie são pais de seis filhos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Vivienne e Knox.