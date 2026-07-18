Netinho revela estado de saúde após internação em Salvador

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Após sentir uma dor no coração e ser internado em um hospital de Salvador nesta última sexta-feira, 17. O cantor Netinho, de 60 anos, atualizou seu estado de saúde nas redes sociais.

O artista está passando por tratamento contra um linfoma no sistema linfático. Em uma postagem, o músico revelou que os exames não encontraram nenhuma alteração e que não houve danos ao coração.

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"Já fiz os exames todos, não foi nada no coração. Foi diagnosticado que é alguma coisa do esôfago. Temporariamente vou sentir essa dor quando eu como pelo esforço de mastigar", disse.

Durante o vídeo, ele ainda conta que a dor está ligada à região do esôfago por causa da quimioterapia e a interrupção nos exercícios físicos.

Veja o relato: