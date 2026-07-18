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Netinho revela estado de saúde após internação em Salvador

Cantor está passando por um tratamento contra um linfoma

Agatha Victoria Reis
Por
Cantor foi internado em hospital de Salvador
Cantor foi internado em hospital de Salvador - Foto: Divulgação

Após sentir uma dor no coração e ser internado em um hospital de Salvador nesta última sexta-feira, 17. O cantor Netinho, de 60 anos, atualizou seu estado de saúde nas redes sociais.

O artista está passando por tratamento contra um linfoma no sistema linfático. Em uma postagem, o músico revelou que os exames não encontraram nenhuma alteração e que não houve danos ao coração.

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"Já fiz os exames todos, não foi nada no coração. Foi diagnosticado que é alguma coisa do esôfago. Temporariamente vou sentir essa dor quando eu como pelo esforço de mastigar", disse.

Durante o vídeo, ele ainda conta que a dor está ligada à região do esôfago por causa da quimioterapia e a interrupção nos exercícios físicos.

Veja o relato:

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Um post compartilhado por Netinho Oficial (@netinhooficialbrasileiro)

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