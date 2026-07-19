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1 ANO SEM PRETA

A difícil conversa de Gilberto Gil com Preta sobre a morte no hospital: "Tranquilidade absoluta"

Há um ano, a cantora Preta Gil falecia aos 50 anos

Bianca Carneiro
Por
| Atualizada em
Episódio aconteceu em um momento crítico, quando Preta sofreu uma infecção generalizada
Episódio aconteceu em um momento crítico, quando Preta sofreu uma infecção generalizada - Foto: Reprodução | Instagram

Há um ano, no dia 20 de julho de 2025, a cantora Preta Gil falecia aos 50 anos em virtude de complicações de um câncer colorretal, diagnosticado em janeiro de 2023. Meses antes de sua morte, a artista foi marcada por um diálogo profundo sobre a mortalidade com seu pai, Gilberto Gil. Em entrevista concedida ao programa Conversa com Bial, ela relatou que a atitude do pai foi essencial para mudar sua perspectiva sobre o peso da doença.

O episódio aconteceu em um momento crítico, quando Preta sofreu uma infecção generalizada associada ao câncer. Ela explicou a Pedro Bial que apenas sobreviveu porque estava internada no hospital, avaliando que a situação poderia ter sido letal se estivesse em sua residência no Rio de Janeiro. Foi durante esse período delicado que Gilberto Gil a visitou e a aconselhou a aceitar o fim, caso fosse necessário.

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Na edição de setembro da revista GQ Brasil daquela época, o cantor comentou sobre o que disse à filha naquela ocasião:

"Falei: 'Minha filha, essas situações não permitem uma tranquilidade absoluta, mas valha-se de tudo que puder do ponto de vista físico, psíquico e espiritual. Isso vai ajudá-la a seguir em frente, a ir aonde a vida a levar'. Ela entendeu, mas a gente sente medo, evita pensar nesse fluxo permanente do eterno para dentro de si".

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Ao Conversa com Bial, Preta detalhou outro fragmento marcante dessa mesma conversa com o pai:

"'Se tiver muito pesado para você, vai, se deixa ir, porque é muito ruim viver esse incômodo, e lutando dessa forma que você está lutando'".

A cantora também revelou ao apresentador o impacto dessas palavras diante do silêncio ao seu redor sobre a real gravidade de seu quadro de saúde naquele instante:

"Em nenhum momento, alguém tinha me dito que eu estava correndo risco de vida ali. As pessoas, os médicos, os acompanhantes, eles vão meio que passando um pano".

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