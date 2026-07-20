Dia do Amigo: veja famosos que mantém uma relação e você não sabia

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O mundo dos famosos é marcado por diversas relações inusitadas. Celebridades da música, cinema e televisão costumam cultivar algumas amizades discretas com pessoas que também fazem parte do meio artístico.

Em celebração ao Dia do Amigo, nesta segunda-feira, dia 20 de julho, a reportagem do portal A TARDE listou algumas duplas de famosos que são melhores amigos e pouca gente sabe.

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Confira:

Selton Mello e Fábio Jr.

Fábio Jr e Selton Mello juntos no Altas Horas, da TV Globo - Foto: Reprodução | TV Globo

Discretos com relação às suas vidas pessoais, o ator e o cantor mantêm uma relação de amizade há mais de 30 anos. A revelação foi feita por Fiuk, filho de Fábio Jr, durante a participação dele no BBB 21.

Na ocasião, o famoso revelou que os dois se conheceram em 1992, durante a novela “Pedra sobre Pedra”, da TV Globo, e que Selton costuma fazer ligações frequentes para o músico.

Eminem e Elton John

Elton John e Eminem se apresentaram juntos no Grammy - Foto: Reprodução | Instagram

Cantores de gêneros completamente distintos, Eminem e Elton John cultuavam uma boa relação desde 2001. Os dois se conheceram durante uma apresentação nos prêmios Grammy.

Em entrevista a um veículo internacional, o rapper afirmou que Elton chegou até a ajudá-lo com relação ao vício em drogas. “Eu e o Elton temos vidas similares. Somos amigos e eu também falo com ele sobre coisas relacionadas à carreira”, contou.

Marina Ruy Barbosa e Paula Fernandes

Paula já foi madrinha do casamento de Marina - Foto: Reprodução | Instagram

Ícones da televisão e da música brasileira, Marina Ruy Barbosa e Paula Fernandes são melhores amigas. Discretas, as famosas costumam trocar algumas declarações de amor nas redes sociais.

Em 2017, Paula foi escolhida para ser uma das madrinhas do casamento de Marina com o empresário Alexandre Negrão, que chegou ao fim em 2021, devido a problemas de distância e trabalho.

Gisele Bündchen e Shakira

As famosas dividiram desilusões amorosas juntas - Foto: Reprodução | Instagram

A carreira de modelo internacional trouxe amizades significativas para a brasileira Gisele Bündchen. A loira se aproximou da cantora colombiana Shakira após os términos de seus respectivos casamentos com atletas.

A artista e a supermodelo passaram a ser vistas frequentemente juntas em Miami, nos Estados Unidos, após a mudança da colombiana. Na época, Shakira chegou a ser cotada para ser madrinha do terceiro filho de Gisele, fruto da relação com o instrutor de jiu-jítsu brasileiro Joaquim Valente.

Eriberto Leão e Rodrigo Santoro

Eriberto e Rodrigo se conheceram na TV Globo - Foto: Reprodução | Instagram

Rostos conhecidos das novelas da TV Globo, Eriberto Leão e Rodrigo Santoro mantêm uma amizade de mais de 20 anos. Os atores se conheceram durante as gravações da novela O Amor Está no Ar, em 1997.

Desde então, eles costumam realizar passeios e viagens juntos, onde se aventuram explorando lugares como Fernando de Noronha, em Pernambuco, e Califórnia, nos Estados Unidos.