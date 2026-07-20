Cristian Cravinhos anuncia venda de conteúdo adulto: "Recomeço"

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Cristian Cravinhos está prestes a se tornar um criador de conteúdo adulto. Condenado pelo assasinato dos pais de Suzane Von Richtofen, o ex-detento revelou que está buscando novos meios de fonte de renda, pois não conseguiu se ressocializar após deixar a cadeia.

As informações foram divulgadas pelo colunista Ullisses Campbell, do jornal O Globo. Segundo ele, o irmão Cravinho confessou que já estava atendendo alguns pedidos no Instagram, mas abrirá um perfil no OnlyFans em breve .

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“O recomeço fora da cadeia é muito duro”, disse Cristian, que estava cobrando cerca de R$ 120 para enviar um vídeo solo e três fotografias íntimas para os seguidores do Instagram.

Outras fontes de renda

Aproveitando o sucesso de suas redes sociais após a série Tremembé, que conta a história dos criminosos mais famosos do Brasil na cadeia, Cristian Cravinhos também tentou vender outros produtos para conseguir uma renda.

Em seu perfil do Instagram, ele anunciou a venda de quadros pintados por ele durante o período em que ficou na prisão, que totalizaram 16 anos. No post, ele alega que a pintura aliviava suas frustrações no local.

“Vou vender esse quadro. Pintei em 2007, lá em Tremembé. Minha mãe me ensinou a pintar desde pequeno; ela era artista plástica e também economista. Aprendi com ela e aproveitei para exercitar isso enquanto podia no presídio”, contou.

“Descontava muitas das minhas aflições pintando quadros. Vou me desfazer dele, preciso fazer esse corre para levantar um dinheiro. Quem se interessar pelo quadro é só me procurar que a gente faz um bom negócio”, concluiu.