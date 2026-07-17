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LUTO

Preta Gil ganhará missa de um ano aberta ao público em Salvador

Celebração aberta ao público reunirá familiares, amigos e admiradores

Beatriz Santos
Por
Preta Gil
Preta Gil - Foto: Divulgação

Salvador receberá, na próxima segunda-feira, 20, uma homenagem especial para marcar um ano da partida de Preta Gil. A Missa de 1 Ano In Memoriam acontecerá às 16h, no Santuário das Obras Sociais de Santa Dulce dos Pobres, reunindo familiares, amigos, admiradores e fiéis em uma celebração aberta ao público.

Presidida pelo Padre Fred, a cerimônia será dedicada à memória da artista e convida todos aqueles que foram tocados por sua trajetória a participar de um momento de oração, saudade e gratidão.

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Mais do que recordar sua partida, o encontro pretende destacar o legado humano, artístico e afetivo que continua inspirando milhares de pessoas em todo o país.

Homenagem reforça legado de Preta Gil

A celebração contará com uma mensagem assinada por Maíra Azevedo, que traduz o sentimento compartilhado por pessoas que conviveram ou foram impactadas pela cantora ao longo de sua vida.

"Para falar de Preta, é preciso sempre falar no tempo presente. Porque ela segue sendo referência. Segue ensinando, segue apontando caminhos. Preta não é lembrança. É presença. É força que continua reverberando em quem cruza com a sua história", diz o texto.

A expectativa é reunir pessoas que acompanharam a trajetória da cantora e desejam prestar uma homenagem coletiva em um momento marcado pela fé, pela saudade e pelo reconhecimento ao legado deixado por Preta Gil.

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Tags

música Preta Gil Salvador

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