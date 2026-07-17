SUSTO
Milton Nascimento é internado às pressas; confira estado de saúde
Equipe do artista atualizou seu estado de saúde nas redes sociais
Milton Nascimento está internado no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela equipe do artista, através de um comunicado oficial publicado em seu perfil do Instagram nesta sexta-feira, 17.
Na publicação, os funcionários do cantor alegaram que ele está no hospital desde a quinta-feira, 16, para tratar uma pneumonia, doença comum mediante a sua condição de saúde e diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL).
“Informamos que o artista Milton Nascimento encontra-se internado desde ontem (16/7), para tratar uma pneumonia, intercorrência comum em seu atual quadro de saúde”, diz um trecho do comunicado.
Apesar do susto, Milton apresenta boa evolução e está recebendo o devido suporte médico. “Ele segue estável e em boa evolução clínica, com todo o suporte necessário, e assistido por uma excelente equipe de profissionais”, alega o texto.
A previsão é de que o artista receba alta nos próximos dias e termine o tratamento em casa, com acompanhamento de uma equipe médica especializada.
Doença de Milton
Vale lembrar que Milton Nascimento foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL). A condição é responsável pela degeneração de células nervosas do cérebro e causa sintomas como alucinações visuais, alterações cognitivas, depressão e problemas de sono.
Além de tremores, rigidez muscular, lentidão de movimentos e quedas frequentes. Afetando também a atenção, a memória e funções automáticas, como digestão e pressão arterial.