Milton Nascimento é internado às pressas; confira estado de saúde

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Milton Nascimento está internado no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela equipe do artista, através de um comunicado oficial publicado em seu perfil do Instagram nesta sexta-feira, 17.

Na publicação, os funcionários do cantor alegaram que ele está no hospital desde a quinta-feira, 16, para tratar uma pneumonia, doença comum mediante a sua condição de saúde e diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL).

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“Informamos que o artista Milton Nascimento encontra-se internado desde ontem (16/7), para tratar uma pneumonia, intercorrência comum em seu atual quadro de saúde”, diz um trecho do comunicado.

Apesar do susto, Milton apresenta boa evolução e está recebendo o devido suporte médico. “Ele segue estável e em boa evolução clínica, com todo o suporte necessário, e assistido por uma excelente equipe de profissionais”, alega o texto.

A previsão é de que o artista receba alta nos próximos dias e termine o tratamento em casa, com acompanhamento de uma equipe médica especializada.

Doença de Milton

Vale lembrar que Milton Nascimento foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL). A condição é responsável pela degeneração de células nervosas do cérebro e causa sintomas como alucinações visuais, alterações cognitivas, depressão e problemas de sono.

Além de tremores, rigidez muscular, lentidão de movimentos e quedas frequentes. Afetando também a atenção, a memória e funções automáticas, como digestão e pressão arterial.