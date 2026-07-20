Um ano sem Preta Gil: missa reúne fãs, amigos e familiares em Salvador

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Uma missa em homenagem à Preta Gil (1974-2025) aconteceu no Santuário Santa Dulce dos Pobres, em Salvador, nesta segunda-feira, 20. Um ano após a morte da artista, o legado de Preta é relembrado por fãs, amigos e familiares.

A celebração reuniu familiares da artista, como a irmã Marília Gil, e autoridades, como a deputada Olivia Santana. O evento também contou com a presença de fãs da artista, como Cleiton Barros, presidente de um fã-clube dedicado a Preta Gil.

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Fãs reforçam legado de Preta Gil

Em entrevista ao A TARDE, Cleiton reforçou o sentimento de saudade desde a partida da artista. Para ele, Preta deixou um legado de força e inspiração para os fãs e para a sociedade.

Cleiton Barros

“A Preta era muito presente. Ela foi força e inspiração. Ela não tratava a gente como fãs. Ela tratava como parte da família dela”, afirmou.

Relação com as Obras Sociais Irmã Dulce

A cerimônia realizada no Santuário Santa Dulce dos Pobres mantém uma relação com a história de Preta Gil.

Ao A TARDE, a superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce, Maria Rita Pontes, contou como a relação da cantora com o santuário começou na infância e permaneceu ao longo dos anos.

Foto: Clara Pessoa/Ag. A Tarde

“Preta era uma pessoa que estava sempre à disposição para fazer os projetos. Depois, com o problema de saúde, Preta se aproximou ainda mais, pedindo a Santa Dulce a intercessão pela sua cura”, explicou.

Presidida pelo padre Fred, a iniciativa da missa partiu do produtor cultural Geraldo Baddá, com o apoio da família Gil e da equipe das Obras Sociais Irmã Dulce.

Veja fotos da missa:

