Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA

LEGADO

Um ano sem Preta Gil: missa reúne fãs, amigos e familiares em Salvador

Cerimônia aconteceu no Santuário Santa Dulce dos Pobres

Agatha Victoria Reis
Por
Clara Pessoa/Ag. A Tarde
Clara Pessoa/Ag. A Tarde

Uma missa em homenagem à Preta Gil (1974-2025) aconteceu no Santuário Santa Dulce dos Pobres, em Salvador, nesta segunda-feira, 20. Um ano após a morte da artista, o legado de Preta é relembrado por fãs, amigos e familiares.

A celebração reuniu familiares da artista, como a irmã Marília Gil, e autoridades, como a deputada Olivia Santana. O evento também contou com a presença de fãs da artista, como Cleiton Barros, presidente de um fã-clube dedicado a Preta Gil.

Tudo sobre Música em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

CULTURA URBANA

Oficinas gratuitas de breaking ocupam praças de Salvador; veja locais
Oficinas gratuitas de breaking ocupam praças de Salvador; veja locais imagem

CULTURA

Feira de livros terá ofertas entre R$ 10 e R$ 30 em Salvador
Feira de livros terá ofertas entre R$ 10 e R$ 30 em Salvador imagem

BAHIA

Humorista baiano leva show solo para cinco estados em nova turnê
Humorista baiano leva show solo para cinco estados em nova turnê imagem

Fãs reforçam legado de Preta Gil

Em entrevista ao A TARDE, Cleiton reforçou o sentimento de saudade desde a partida da artista. Para ele, Preta deixou um legado de força e inspiração para os fãs e para a sociedade.

Cleiton Barros
Cleiton Barros

“A Preta era muito presente. Ela foi força e inspiração. Ela não tratava a gente como fãs. Ela tratava como parte da família dela”, afirmou.

Relação com as Obras Sociais Irmã Dulce

A cerimônia realizada no Santuário Santa Dulce dos Pobres mantém uma relação com a história de Preta Gil.

Ao A TARDE, a superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce, Maria Rita Pontes, contou como a relação da cantora com o santuário começou na infância e permaneceu ao longo dos anos.

Imagem ilustrativa da imagem Um ano sem Preta Gil: missa reúne fãs, amigos e familiares em Salvador
Foto: Clara Pessoa/Ag. A Tarde

“Preta era uma pessoa que estava sempre à disposição para fazer os projetos. Depois, com o problema de saúde, Preta se aproximou ainda mais, pedindo a Santa Dulce a intercessão pela sua cura”, explicou.

Presidida pelo padre Fred, a iniciativa da missa partiu do produtor cultural Geraldo Baddá, com o apoio da família Gil e da equipe das Obras Sociais Irmã Dulce.

Veja fotos da missa:

  • 1 de 4 Um ano sem Preta Gil: missa reúne fãs, amigos e familiares em Salvador
    |
  • 2 de 4 Um ano sem Preta Gil: missa reúne fãs, amigos e familiares em Salvador
    |
  • 3 de 4 Um ano sem Preta Gil: missa reúne fãs, amigos e familiares em Salvador
    |
  • 4 de 4 Um ano sem Preta Gil: missa reúne fãs, amigos e familiares em Salvador
    |
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

famosos Preta Gil

Relacionadas

Mais lidas