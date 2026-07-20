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CULTURA URBANA

Oficinas gratuitas de breaking ocupam praças de Salvador; veja locais

Projeto Hip-Hop Se Liga Mina oferece aulas abertas no Pelourinho, Paripe e Periperi

Rafael Tiago
Por
Projeto Hip-Hop Se Liga Mina leva aulas de breaking de graça para a capital
Projeto Hip-Hop Se Liga Mina leva aulas de breaking de graça para a capital - Foto: Divulgação

Uma oportunidade para quem deseja aprender a dançar ou se aprofundar na cultura urbana ocupa praças de Salvador. A terceira edição do projeto Hip-Hop Se Liga Mina promove oficinas práticas e rodas de breaking (cyphers) totalmente gratuitas na capital baiana.

Com o tema "Voltando às Bases", a iniciativa passa por Periperi, Paripe e pelo Pelourinho, combinando formação artística, improvisação e valorização dos fundamentos do movimento de rua.

Protagonismo feminino no breaking

Além da formação técnica, a ação aposta na descentralização cultural para democratizar o acesso à arte no Subúrbio Ferroviário e no Centro Histórico.

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As aulas são ministradas pela arte-educadora e coreógrafa B-Girl Tay (Tainan Medeiros), ao lado do B-Boy Ananias Break, fundador da Liga Baiana de B-Boys e B-Girls, além de convidados do movimento.

O projeto traz ainda um olhar atento para o aumento da participação de mulheres em um cenário tradicionalmente masculino.

"O breaking ainda é um espaço historicamente ocupado majoritariamente por homens. Trazer mulheres para dentro das oficinas e das rodas é também uma forma de disputar esse território e mostrar que elas têm lugar de protagonismo na dança", afirma Thina Reis, idealizadora e coordenadora geral do projeto.

Programação e locais das oficinas em Salvador

As atividades acontecem sempre nos fins de semana, das 16h às 19h:

  • Periperi: Praça da Revolução
  • Paripe: Praça João Martins
  • Pelourinho: Praça da Sé, Centro Histórico

Como se inscrever nas oficinas

As inscrições são gratuitas e destinadas tanto a iniciantes quanto a praticantes experientes da dança urbana. Os interessados podem garantir a vaga preenchendo o formulário de inscrição ou enviando mensagem direta pelo Instagram oficial do evento (@seligaminah2).

O projeto conta com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura, do Governo Federal e da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA).

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Serviço

  • O quê: 3ª edição do Hip-Hop Se Liga Mina — Oficinas e Rodas de Breaking.
  • Onde: Periperi, Paripe e Pelourinho.
  • Quanto: Gratuito.
  • Inscrições: Instagram @seligaminah2 ou Formulário Online.
  • Contato: [email protected] | (71) 98398-579.
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Tags

Breaking Cultura hip-hop Bahia pelourinho

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