CULTURA URBANA
Oficinas gratuitas de breaking ocupam praças de Salvador; veja locais
Projeto Hip-Hop Se Liga Mina oferece aulas abertas no Pelourinho, Paripe e Periperi
Uma oportunidade para quem deseja aprender a dançar ou se aprofundar na cultura urbana ocupa praças de Salvador. A terceira edição do projeto Hip-Hop Se Liga Mina promove oficinas práticas e rodas de breaking (cyphers) totalmente gratuitas na capital baiana.
Com o tema "Voltando às Bases", a iniciativa passa por Periperi, Paripe e pelo Pelourinho, combinando formação artística, improvisação e valorização dos fundamentos do movimento de rua.
Protagonismo feminino no breaking
Além da formação técnica, a ação aposta na descentralização cultural para democratizar o acesso à arte no Subúrbio Ferroviário e no Centro Histórico.
As aulas são ministradas pela arte-educadora e coreógrafa B-Girl Tay (Tainan Medeiros), ao lado do B-Boy Ananias Break, fundador da Liga Baiana de B-Boys e B-Girls, além de convidados do movimento.
O projeto traz ainda um olhar atento para o aumento da participação de mulheres em um cenário tradicionalmente masculino.
"O breaking ainda é um espaço historicamente ocupado majoritariamente por homens. Trazer mulheres para dentro das oficinas e das rodas é também uma forma de disputar esse território e mostrar que elas têm lugar de protagonismo na dança", afirma Thina Reis, idealizadora e coordenadora geral do projeto.
Programação e locais das oficinas em Salvador
As atividades acontecem sempre nos fins de semana, das 16h às 19h:
- Periperi: Praça da Revolução
- Paripe: Praça João Martins
- Pelourinho: Praça da Sé, Centro Histórico
Como se inscrever nas oficinas
As inscrições são gratuitas e destinadas tanto a iniciantes quanto a praticantes experientes da dança urbana. Os interessados podem garantir a vaga preenchendo o formulário de inscrição ou enviando mensagem direta pelo Instagram oficial do evento (@seligaminah2).
O projeto conta com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura, do Governo Federal e da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA).
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Serviço
- O quê: 3ª edição do Hip-Hop Se Liga Mina — Oficinas e Rodas de Breaking.
- Onde: Periperi, Paripe e Pelourinho.
- Quanto: Gratuito.
- Inscrições: Instagram @seligaminah2 ou Formulário Online.
- Contato: [email protected] | (71) 98398-579.