Hip-Hop pode se tornar parte do currículo escolar de Salvador

Um Projeto de Indicação que visa inserir o Hip-Hop no currículo da rede municipal de ensino de Salvador foi apresentado na Câmara Municipal. A proposta tem como objetivo levar a arte e a cultura das periferias para o ambiente escolar, criando novas formas de expressão para os alunos e valorizando sua identidade cultural.

Chamado de 'Hip-Hop nas Escolas', o programa foi sugerido pelo vereador Professor Hamilton Assis (PSOL), também coordenador pedagógico licenciado do município. O objetivo é ampliar a presença da cultura nas unidades de ensino e promover o desenvolvimento do pensamento crítico entre os alunos.

“O movimento cultural e artístico do Hip-Hop é diverso e engloba elementos como o MC, o RAP, o breaking, o graffiti, o DJ e o conhecimento, e tem se consolidado como uma poderosa ferramenta de transformação social, especialmente entre os jovens das periferias, que muitas vezes estão expostos a altos índices de violência, criminalidade e vulnerabilidade social”, afirma o vereador.

Assis destaca ainda o papel da educação como instrumento de afirmação identitária e social. Ele lembra que o Hip-Hop surgiu nos Estados Unidos, na década de 1970, em comunidades negras e latinas, como uma forma de resistência às desigualdades.

“Salvador é a cidade com maior número de negros fora do continente africano, a maioria das nossas crianças e adolescentes são negras e negros e muitas vezes os programas cartesianos, que não se aproximam de sua realidade nas comunidades. O movimento do Hip-Hop une arte das mais diversas formas, como dança, música, visual e dos Estados Unidos tomou o mundo como uma linguagem de resistência, trazendo transformação através do pensamento crítico”, completa.

A proposta tramita como o Projeto de Indicação nº 193/2025. Em âmbito estadual, uma iniciativa semelhante também foi apresentada pelo deputado Hilton Coelho (PSOL), e está em tramitação na Assembleia Legislativa da Bahia.