Cajazeiras realiza arrastão de samba junino neste final de semana

O evento agitará o bairro - Foto: Divulgação

Cajazeiras se prepara para receber um arrastão de samba junino no próximo domingo, 8, a partir das 12 horas. Conhecido como “Cajarriê 2025”, o evento contará com a apresentação de cerca de dez atrações, que estarão em trios elétricos.

Dentre os artistas selecionados estão Simone Morena, Eduardinho Fora da Mídia, Bom Balanço, Samba de Tamanco, Xinelo de Couro e outras sete bandas confirmadas.

A festa começa com as Sambadeiras de Cajazeiras, grupo formado por idosas do bairro que mantém viva a tradição do samba de roda. Em seguida, sobem no trio Samba Comunidade, Willian Sean, Samba Fogueirão, Samba Fama, Edy Lucena e Samba Jake, durante o percurso de 1km entre a Rótula da Feirinha e a Arena Pronaica, no Circuito Assis Valente.

O evento também conta com um open bar de licor durante todo o trajeto e o último lote de abadás segue à venda na loja oficial do evento, no Shopping Cajazeiras.

Economia

A expectativa é que o Cajarriê movimente cerca de R$100 mil na economia de Cajazeiras. Dentre os comércios locais que serão beneficiados estão as lojas de roupas, salões de beleza, costureiras, ambulantes, barbearias e cordeiros.

Trânsito

O tráfego também será modificado para atender a população local neste período. No domingo, a partir das 12h, a Avenida Engenheiro Carlos Nery será bloqueada temporariamente para garantir a passagem do trio, que vai da Rótula da Feirinha até a Arena Pronaica.