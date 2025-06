Lioness Festival celebra reggae feminino em julho no Pelourinho - Foto: Divulgação

O Lioness Festival, primeiro festival brasileiro de reggae com line-up e staff 100% feminino, chega à sua terceira edição no dia 19 de julho (sábado), às 14h, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho. Este ano, o evento não apenas celebra a presença das mulheres no palcos, como também amplia sua atuação com uma formação gratuita voltada para mulheres interessadas em atuar nos bastidores da música como técnica em áudio e técnicas de palco (roadies).

Os ingressos já estão à venda no Sympla, com 1º lote promocional de meia-entrada para todas (os) a R$ 20 até o dia 15 de junho.

A edição 2025 traz como destaque a cantora inglesa Chardel Rhoden, atração internacional que faz sua estreia nos palcos brasileiros. Conhecida por sua voz poderosa e letras que combinam espiritualidade, resistência e identidade, Rhoden vem se destacando na cena europeia como uma das vozes femininas mais promissoras do reggae contemporâneo.

Da Bahia, o Lioness recebe Jôh Ras, um dos nomes em ascensão no cenário local, que une reggae roots, afrofuturismo e ancestralidade em suas composições autorais. A terceira atração a compor o line-up será escolhida pelo público através de votação popular, que está aberta nesse momento no instagram do Festival - @lionessfestivaloficial. O Festival tem ainda na programação um aulão de dança com o coletivo Agarradinho Roots.

Workshops Gratuitos

Realizado pela Gato Dourado Produções, o Lioness reafirma seu compromisso com o protagonismo feminino no reggae não apenas na linha de frente artística, mas também nos bastidores. Além das equipes de produção, técnica e comunicação serem formadas majoritariamente por mulheres, o Festival implementa este ano dois workshops gratuitos nas áreas de técnica em áudio e técnicas de palco (roadie) exclusivos para mulheres.

Com aulas teóricas e práticas, ministradas pelos profissionais da cena baiana Jessyca Meireles e Cézar Vasconcellos Jr (Sopa), a formação abordará desde fundamentos de áudio e montagem de palco até noções de elétrica, leitura de rider técnico e operação de equipamentos em shows. As participantes terão a oportunidade de atuar diretamente na estruturação técnica do festival como parte da experiência formativa. As vagas já foram preenchidas e as aulas acontecerão presencialmente nos dias 9, 10 e 11 de junho, em Salvador.

SERVIÇO – Lioness Festival 2025

🎤Atrações: Chardel Rhoden (Inglaterra), Jôh Ras (Bahia) e atração a confirmar (votação popular)

📅 Data:19 de julho (sábado)

🕖 Horário:14h

📍 Local: Largo Tereza Batista – Pelourinho, Salvador (BA)

🎫 Ingressos: R$ 20 (meia) - 1º lote promocional meia-entrada para todas (os)

🛒 Vendas: Sympla - bit.ly/Lioness2025

📲 Instagram: @lionessfestivaloficial - www.instagram.com/lionessfestivaloficial