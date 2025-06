Salvador recebe espetáculo intrigante sobre conflito de gerações

‘Tempo Rei’ é a mais recente peça teatral infantojuvenil escrita pelo dramaturgo e diretor baiano Ruan Passos - Foto: Divulgação

Maria, uma adolescente de 15 anos, se vê obrigada a passar uns dias com a avó enquanto os pais viajam. Insatisfeita com a ideia de se desconectar do celular e ouvir ‘conversas de velho’, a menina acaba sendo surpreendida por uma figura enigmática: a Deusa do Tempo. Esta é a sinopse de ‘Tempo Rei’, mais recente peça teatral infantojuvenil escrita pelo dramaturgo e diretor baiano Ruan Passos, em cartaz no Teatro Módulo, sempre aos domingos, às 11h, até 15 de junho próximo.

Ruan, que também vive o pai de Maria na peça, é autor de ‘Saudades, João’, infantojuvenil indicado ao Prêmio Braskem de Teatro 2023.

Para ele, o grande propósito do musical era construir um espetáculo que não estabelecesse barreiras de idade.

Que crianças, jovens, adultos e idosos pudessem assistir juntos, e cada qual fizesse as reflexões pertinentes à sua geração. Buscamos, de forma lúdica, mostrar que todas as gerações tiveram suas peculiaridades e que, apesar das diferenças, é possível uma convivência harmoniosa. Ruan Passos - dramaturgo e diretor

Segundo o autor, o público vai ver um musical que não subestima crianças e jovens. “Se as pessoas saírem do teatro entendendo que o presente é um presente, teremos atingido nosso objetivo”.

A ideia é fazer um espetáculo para crianças e adultos com o intuito de abordar os conflitos geracionais. Mostrar que cada época tem suas próprias gírias, estilos, hábitos – e todas podem coexistir harmoniosamente.

Tecnologia de ponta

E como o musical passeia por várias épocas, o Módulo tem se transformado em uma verdadeira máquina do tempo. Passando por brinquedos como pião, amarelinha e tamagotchi, além de mídias como VHS, fotos reveladas, TikTok e hologramas, em uma mistura de tecnologia, humor e música ao vivo, a montagem vai dos anos 1960 ao futuro.

Na peça, a protagonista Maria (Tarsila Carvalho) visita momentos-chave da vida de sua mãe (Juliana Sanleão) e de sua avó (Fau Mascarenhas). Enquanto isso, Bruna Rocha vive a Deusa do Tempo e leva a adolescente para viver uma grande aventura.

Para Tarsila, como boa parte da geração a que pertence, a protagonista é muito ligada à tecnologia. “Essa vivência hiper conectada, que vemos ser tão comum nos dias de hoje, acaba fechando os olhos de Maria para as belezas e os pequenos detalhes da convivência com a família”.

Sabemos que o adolescente tem um espírito muito bom de inquietude e contestação, e por meio da viagem que a Deusa do Tempo leva Maria, ela consegue usar essas características a seu favor, amadurecendo e desenvolvendo um senso de identidade e pertencimento. Tarsila Carvalho - atriz

Já Juliana, que interpreta Letícia, informa que a mãe de Maria é uma mulher muito ocupada e comprometida com o trabalho.

“Tem seus picos de estresse, mas é muito carinhosa e saudosa. No espetáculo, ela também aparece no passado, quando tinha 15 anos, e contracena com a própria filha com a mesma idade”, detalha a atriz.

E, sobretudo para se conectar com a geração atual, Tempo Rei aposta em recursos tecnológicos inéditos no teatro baiano, como máscaras de LED, projeções mapeadas, hologramas tridimensionais e efeitos sonoros.

“Todos sairão do teatro tendo a certeza de que aquele é o resultado de um grupo de artistas que ousou acreditar que a arte pode conectar gerações, ousou fazer teatro em um Estado que desestimula o fazer teatral e ousou construir um projeto sem apoio financeiro público ou privado”, manda o recado, Ruan.

Composta por canções autorais inéditas e releituras de clássicos da música brasileira, como 'Tempo Perdido', 'Anunciação', 'O Homem Velho', 'Oração ao Tempo', 'Tempo Rei', a trilha sonora é interpretada em cena e ao vivo, pela atriz e cantora Bruna Rocha.

Onde e quando assistir:

Espetáculo: Tempo Rei

Data: 01, 08 e 15 de junho, às 11h

Onde: Teatro Módulo – Av. Magalhães Neto, Pituba

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Vendas: Sympla e bilheteria do teatro

Classificação: Livre