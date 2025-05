Raul Seixas será homenageado no Teatro da Gamboa

Cantor Pessoa pretende mergulhar na diversidade musical do “Maluco Beleza” - Foto: Divulgação

O universo do cantor Raul Seixas, dono de clássicos como ‘Metamorfose Ambulante’ e ‘Tente Outra Vez’, será homenageado no show que abre a agenda da semana no Teatro Gamboa, em Salvador, nesta quarta-feira, 14, às 19h.

Na ocasião, o cantor Pessoa pretende mergulhar na diversidade musical do “Maluco Beleza”, ao revisitar canções românticas, esotéricas e de crítica social do rockeiro baiano. No palco, Pessoa será acompanhado pelo guitarrista Andel Falcão — que também faz coro e assina a direção musical do show.

“Perdidos na Salcity”

Já na quinta, 15, e sexta-feira, 16, às 19h, “Perdidos na Salcity” retorna à programação do teatro, com texto e direção de Kadu Lima. A peça é uma paródia de ‘Dois Perdidos numa Noite Suja’ e reflete sobre exclusão social, racismo estrutural e desigualdade nas grandes cidades brasileiras.

A trama acompanha Jorge e Tom, dois homens negros em situação de rua que ocupam um teatro abandonado na tentativa de construir uma nova possibilidade de vida. Tom acredita que, com um celular, poderá se inserir no mercado de trabalho por meio de aplicativos, enquanto Jorge sonha com uma carreira de rapper na cidade de São Paulo. A temporada segue até o dia 6 de junho com apresentações quintas e sextas.

“Véspera — Tome Isto Que a Vida Te Dá”

No sábado, 17, e domingo, 18, às 17h, “Véspera — Tome Isto Que a Vida Te Dá” volta ao palco do Gamboa unindo três dos mais atuantes e inventivos nomes do teatro baiano. Com texto de Gildon Oliveira, direção de Paula Lice e atuação de Véu Pessoa, o solo apresenta a personagem Doralice, uma mulher que representa muitas outras na busca da compreensão acolhedora de suas fragilidades e de suas potencialidades em um mundo de sobrecargas e cobranças.

A peça fica em cartaz até 1º de junho, aos sábados e domingos. O espetáculo busca um modo de representar, de maneira delicada e com leveza, uma crise existencial, com o reconhecimento e enfrentamento de dramas pessoais.

Os ingressos para cada apresentação estão à venda na bilheteria do teatro a partir das 15h do dia do espetáculo, ou antecipadamente no site do teatro. Há ainda a opção de assistir de forma on-line, com transmissão na plataforma virtual do Gamboa, com venda também pelo site.