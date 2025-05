Luciano Calazans celebra música baiana em turnê na Europa - Foto: Bruno Concha

Em 2024, Luciano Calazans e Tais Nader viajaram em turnê de shows na Espanha e Portugal com grande semeadura e agora colheita. Além de shows Baixo e Fêmea - trabalho que os dois desenvolvem há 10 anos, o casal está novamente no sul da Espanha há 10 dias e ainda tem mais 15 dias pela frente em uma turnê com diversas realizações na música, incluindo palestras de Luciano Calazans sobre os 40 anos do Axé Music.

Até agora os artistas já passaram por Sevilla, Ronda, Fuengirola e Almería, todas cidades na Espanha, e fizeram um show da dupla e mais 3 ações importantes de intercâmbio cultural: bate papo de Luciano na Universidade de Loyola, em Sevilla; visita ao conservatório Ramon Corrales, em Ronda; e palestra na escola Kalima de Samba, em Almería, que culminou em 30 espanhóis tocando axé com direção do maestro Luciano.

| Foto: Divulgação

“Nossa música é muito rica, a música brasileira e sobretudo a baiana, assim como a música Andaluz, daqui desta região da Espanha que estamos agora, então as trocas acabam sendo de uma intensidade muito grande e com muito engrandecimento para todos”, conta o maestro baiano.

Para mim, com quase 40 anos de carreira e grande contribuição com minha terra, quando venho aqui sinto que estou dando um novo e grande passo, e a música, minha Deusa, agradece Luciano

Futuras ações da agenda em maio:

Dia 14 - show Baixo e Fêmea no La Polivalente - Málaga/Espanha

Dia 15 - palestra no EL CAMM - Málaga/Espanha

Dia 16 - entrevista na Rádio enSevilla - Sevilha/Espanha

Dia 16 - show Baixo e Fêmea no Tarifa Café - Sevilha/Espanha

Dia 17 - palestra e concerto no Observatório de Música - Sevilha/Espanha

Dia 21 - workshop no Clube Lacobrigense - Lagos/Portugal

Dia 23 - show Baixo e Fêmea no Club Farense - Faro/Portugal

Dia 24 - participação de Luciano Calazans e Taís Nader no grande concerto da Orquestra Ligeira de Lagos em praça pública - Lagos/Portugal

Dia 25 - concerto TODO AXÉ com arranjos de Luciano Calazans executados em praça pública pela Orquestra Ligeira de Lagos - Lagos/Portugal