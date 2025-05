Museus para todos: oficinas, filmes e visitas guiadas gratuitas até domingo

Saiba mais sobre a Semana Nacional de Museus - Foto: Divulgação

Promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a Semana Nacional de Museus chega à sua 23ª edição nesta semana em todo o país, com o tema “O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação”. No período que começa hoje e vai até domingo, 18, museus e outras instituições culturais oferecem ampla variedade de atividades gratuitas, promovendo a valorização do patrimônio cultural e fortalecendo a relação das instituições com a sociedade.

Na Bahia, os museus administrados pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), vinculado à Secretaria de Cultura do Estado (SecultBA), prepararam uma programação especial.

Conhecido pelo esforço em se aproximar do público jovem, o MAC_BAHIA (Museu de Arte Contemporânea) promove de hoje até domingo a Instalação Interativa Aquário (arte e tecnologia), além da Oficina Lab Digital - Curso de Exposição On-line com Realidade Aumentada e a Oficina Juvenil Do código à Imagem – Introdução ao p5.js, ferramenta de animação gratuita e de código aberto, desenvolvida a partir da linguagem de programação Javascript, utilizado para criar arte interativa.

O sábado promete muita diversão com a atividade Noite no Museu, uma visita guiada com lanternas, para todas as idades, a partir das 18h30.

Já o Museu de Arte da Bahia (MAB) realiza, de hoje até sexta-feira (16), a Oficina Olhares da Quebrada: Fotografia e Edição com Smartphone, com Jonathan de Melo. Para participar, é preciso agendar previamente, no setor educativo do MAB. No mesmo período das oficinas haverá a exibição do filme Vitória: um corredor de histórias, na Sala de Arte Cinema do Museu, no Museu Geológico (Corredor da Vitória). O filme relata a história de vida de trabalhadores do Corredor da Vitória e a relação de cada um deles com o MAB.

No Museu de Arte Moderna (MAM) haverá a atividade Desenhando com Goya Lopes - visita guiada à exposição ‘Okotó’, com contação de história e prática de desenho. São 50 vagas disponíveis para estudantes de 8 a 13 anos. A inscrição é presencial na Capela Casarão e Galeria 3.

Misericórdia, Costa Pinto

Reaberto há cerca de seis meses após reforma, o Museu da Misericórdia (entre o Elevador Lacerda e a Praça da Cruz Caída) participa da Semana de Museus com entrada gratuita (normalmente, a entrada é R$ 30), a visita guiada Descubra o Museu e contação de histórias para crianças.

A contação será de amanhã (14) até sexta-feira (16), às 9h e às 14h, com utilização de livro artesanal e personagens interativos, feita pela pedagoga do Museu da Misericórdia, Lúcia Valdirene, abordando a história da Santa Casa e aspectos da cidade de Salvador, voltada para alunos da Educação Infantil, a partir de cinco anos, estudantes de instituições do Centro Histórico de Salvador.

De volta ao Corredor da Vitória, o Museu Carlos e Margarida Costa Pinto oferece visitas mediadas especiais (de amanhã até sexta-feira, das 14h30 às 17h), exposição virtual, mesa redonda, live e uma campanha interativa no Instagram @museucostapinto.

Diversas outras instituições – estaduais e municipais –, na capital e no interior do estado participam da 23ª Semana Nacional de Museus

Vale a pena se informar sobre suas programações e comparecer, prestigiar e participar, com toda a família.

Semana Nacional de Museus: “O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação” / A partir de hoje até domingo (18) / Museus por toda a Bahia / Gratuito / Confira as programações de cada instituição em suas redes sociais