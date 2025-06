Bahia Aplaude: ‘Oscar do Teatro’ elege os melhores espetáculos baianos

Jarbas Bittencourt, responsável pela direção musical e composição de ‘Torto Arado’ - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Com o intuito de fortalecer a cadeia criativa do teatro, o Prêmio Bahia Aplaude chega à sua 30ª edição. A cerimônia, tida como o 'Oscar do Teatro' aconteceu na noite dessa quinta-feira, 29, no Teatro Sesc Casa do Comércio, e teve como tema “Central dos Sonhos: o show começa aqui”.

Nesta edição especial de celebração, o prêmio – anteriormente conhecido como Braskem de Teatro – resgata sua história ao adotar oficialmente o nome Prêmio Bahia Aplaude, em homenagem às suas origens. Ontem, a cerimônia reúne grandes nomes do setor, incluindo atores, diretores, jornalistas, críticos e escritores, em uma programação repleta de homenagens, encenações, performances musicais e surpresas especialmente preparadas para esta data simbólica.

‘Torto Arado’ foi o grande vencedor da noite, que saiu vitorioso na categoria Espetáculo Adulto. A peça também foi coroada nas categorias Ator, pela performance de Diogo Lopes Filho, e Especial, pela direção musical e composição da obra, que ficaram sob a responsabilidade de Jarbas Bittencourt.

“Meu primeiro agradecimento é à vida e à arte, por fazer parte do teatro baiano. Estamos fazendo (a peça) em outras cidades brasileiras e sempre levantamos a bandeira da Bahia no final das apresentações. Fazer, neste país, um musical nas proporções em que fizemos, descentralizando a produção do eixo do Sudeste, é algo muito importante. Invistam no teatro baiano porque a gente sabe fazer e sabe fazer bonito”, disse Jarbas ao receber o prêmio.

Outras peças premiadas foram ‘Infinito’, coroado como melhor espetáculo infantil; ‘Os Dias Lindos de Celina Bonsucesso’, que venceu as categorias Atriz, com Kátia Leal, e ‘Dramaturgia’, com Paulo Henrique Alcântara; ‘Candomblé da Barroquinha’, na categoria Diretor, com Thiago Romero, e ‘Mukunã: do Fio à Raiz’, vencedora da categoria Revelação, pela composição de Filêmon Cafezeiro e Liz Novais.

Noite de homenagens

Componente do corpo de jurados da premiação, o ator e integrante do Bando de Teatro Olodum, Jorge Washington conversou com a reportagem do jornal A TARDE e reforçou a importância do evento para os artistas e o teatro baiano.

Nós temos uma cena tão potente e tem esse prêmio que impulsiona, porque é muito bacana participar, tanto concorrendo aos prêmios ou não, pois só o fato de você ter um prêmio que impulsiona, que gera esse burburinho, esse encontro, já é importante

“E eu esse ano tive a felicidade de ser um dos membros do jurado, eu estou como júri. Pude assistir 34 espetáculos presenciais e online, eu vi muita coisa bacana mesmo”, completou o artista.

Diretor musical da cerimônia, o cantor e compositor Jarbas Bittencourt contou que as canções escolhidas retrataram a história do teatro baiano. “ Foi um passeio pela memória do teatro baiano dos últimos 30 anos. Eu acho que para todas e todos nós que temos participado ou assistido a esse desfile de talentos e de arte, de ideias, de discursos, de palavras, de atos, de cenas, de músicas, a gente vai ter um encontro com nossa memória”, disse.

Potência do teatro

Convidada para revelar alguns nomes de artistas e espetáculos premiados durante o evento, a atriz e presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Maria Marighella, ressaltou que o teatro deve ser visto como potência, pois possui histórias fortes e potentes representadas para o público.

“O teatro baiano é uma história que se conjuga no plural, são muitas cenas dentro dessa cena, muita história dentro dessa história. Cada edição de um prêmio é uma chance da gente ver um panorama, um recorte, parte de uma cena que é mais diversa, mais complexa, mais multifacetada. Toda edição de um prêmio revela para a Bahia uma parte do que somos”, contou.

Maria Marighella também afirmou que o teatro é uma força de renovação. “O teatro tem uma força, uma potência gigantesca, porque cada encontro, cada um que sai da sua casa para ir ao encontro do teatro é uma força de renovação e de compromisso com uma linguagem que é milenar, mas também ativada na responsabilidade de se apresentar com o contemporâneo com os desafios desse hoje”, disse.

Que a política pública chegue em cada lugar desse país, que a cultura é direito do nosso povo, riqueza do nosso povo, renova os nossos sonhos e inspira utopias. E como disse Juliette Binoche na premiação de Cannes, que premiou o nosso imenso Wagner Moura: ‘A arte da voz a quem não está ali’. Então, que celebremos o teatro, a cena baiana

Representatividade negra no teatro

Vale ressaltar que algumas das produções indicadas as premiações são formadas por atores e diretores negros, representando a capital baiana, que é considera a cidade com a população mais negra do mundo fora do coninente África.

Responsável pela direção musical e composição do famoso espetáculo 'Torto Arado', Elisio Lopes Jr destacou que o teatro deve ser um cenário para além da arte e os artistas precisam militar.

“Há 30 anos essa noite festeja a nossa criação, a nossa arte, e nos ajuda a trabalhar junto à sociedade a relevância do nosso teatro. Então, é uma noite de festa, mas também é uma noite de posicionamento, de militância e de posicionamento dos artistas para a sociedade”.

O artista também reforçou que a diversidade é importante no teatro. As vozes não podem mais ser únicas Eu acho que a gente está vivendo um tempo onde a gente precisa contar a verdadeira história do Brasil, e nós somos a gente protagonista dessa história. Então, nada mais natural que a gente esteja com a mão na definição das narrativas, contando nossas histórias, não apenas com a imagem, mas como que decide o conteúdo, isso é fundamental

Confira a lista de premiados da noite

O Prêmio Bahia Aplaude contempla atualmente nove categorias que incluem Espetáculo Adulto, Espetáculo Infanto Juvenil, Direção, Ator, Atriz, Texto, Revelação, Performance e Categoria Especial.

Veja a lista de campeões: