Balé Folclórico da Bahia anuncia turnê nacional; saiba detalhes

As apresentações começam em agosto e seguem até outubro - Foto: Divulgação

O Balé Folclórico da Bahia (BFB) anunciou sua turnê nacional nesta segunda-feira, 2. Celebrando 37 anos de existência, o grupo levará o espetáculo “O Balé Que Você Não Vê” para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do país.

As apresentações começam no dia 22 de agosto, com a participação do BFB no MoviRio Festival, no Rio de Janeiro, e seguem até outubro, passando por São Paulo, Campinas, Franca, Goiânia, Florianópolis, Porto Alegre e Novo Hamburgo.

A realização da turnê conta com o patrocínio do banco digital Will Bank, através do estímulo da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet e Ministério da Cultura. Diretor-geral e fundador da companhia, Walson Botelho afirmou que a apresentação é um movimento de resistência.

“O espetáculo O Balé Que Você Não Vê reflete a nossa resistência. Ele foi montado e teve sua estreia mundial depois de mais de dois anos sem a companhia se apresentar. Foi um enorme desafio, mas também uma grande celebração”, disse ele.

Balé premiado

Vale ressaltar que o BFB coleciona diversos prêmios ao longo dos 37 anos de existência. Um dos mais recentes foi a Ordem do Mérito Cultural, concedida pela Presidência da República e Ministério da Cultura.

Em 2013, a prefeitura de Atlanta (EUA) declarou o dia 1º de novembro como o Dia do Balé Folclórico da Bahia, e no mesmo ano, o grupo teve uma rua nomeada em sua homenagem na cidade de Aného, no Togo.

Atualmente, o balé conta com uma sede no Pelourinho, em Salvador e é a única companhia de dança folclórica profissional do país. O grupo também faz apresentações às segundas, quartas e sextas-feiras, no Teatro Miguel Santana, no Pelourinho.