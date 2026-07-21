MC Poze do Rodo perde contrato milionário após prisões recentes

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MC Poze do Rodo está sofrendo consequências após ser preso duas vezes em menos de um ano. O artista teve seu contrato milionário encerrado pela gravadora Mainstreet Records, a qual fazia parte desde março de 2021.

O anúncio foi feito pela própria empresa, através de um post nas redes sociais nesta segunda-feira, 20. Na publicação, eles alegaram que a decisão foi tomada em comum acordo com o funkeiro.

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“Ao longo da parceria, foram respeitadas as esferas de atuação e a autonomia próprias de cada parte. A partir desta data, a Mainstreet não exerce qualquer função de representação ou agenciamento do artista”, diz o texto.

Eles ainda garantem que os compromissos marcados antes do rompimento seguirão normalmente. “O encerramento da parceria não altera os compromissos profissionais firmados anteriormente, que permanecem válidos e serão integralmente cumpridos, conforme as condições já acordadas”.

Prisões de MC Poze

Vale lembrar que MC Poze passou por duas prisões em menos de um ano. A primeira aconteceu em maio de 2025, durante uma invasão de agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) à sua mansão no Rio de Janeiro.

Na época, o famoso foi acusado de apologia ao crime e suposto vínculo com a facção criminosa Comando Vermelho (CV). Ele foi solto dias depois após habeas corpus, com direito a recepção de fãs e familiares na porta da prisão, incluindo sua ex-mulher, a influenciadora Vivianne Noronha.

Já a segunda detenção do artista aconteceu em abril de 2026. Ele foi levado como um dos integrantes da Operação Narco Fluxo, que investigava um esquema de lavagem de dinheiro e movimentações financeiras ilícitas.

Sua liberação aconteceu cerca de um mês depois, em maio de, após concessão de habeas corpus. Junto com ele, também foram presos outros famosos como MC Ryan SP, Raphael Sousa Oliveira (dono da página Choquei) e o influenciador Chrys Dias.