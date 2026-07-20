Vini Jr. reata namoro com Virgínia e aparece com transformação radical

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O atacante brasileiro Vinícius Júnior retomou seu relacionamento com a influenciadora Virgínia Fonseca, o que foi confirmado nesta segunda-feira, 20, durante o lançamento da WeGym, academia da influenciadora, em Goiânia (GO). No entanto, o que chamou a atenção nas redes sociais foi a aparência do jogador nos registros do evento.

O craque do Real Madrid aproveitou a chegada ao Brasil para realizar uma harmonização de queixo, técnica que projeta, define e dá mais contorno ao rosto. A informação foi divulgada pelo Portal LeoDias, que afirmou que o atendimento foi cercado por um forte esquema de sigilo.

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Veja o antes e depois do jogador

Vinicius Júnior antes e depois de realizar a harmonização de queixo - Foto: Reprodução | Redes sociais

Novo capítulo

O atacante da Seleção Brasileira e a influenciadora desembarcaram em Goiânia neste domingo, 19, após uma viagem romântica à Itália para comemorar o aniversário de Vini Júnior. A previsão é de que o casal permaneça na cidade até o dia 24 de julho. Depois disso, o jogador vai retornar à Espanha para se reapresentar ao Real Madrid.

Mais cedo, Vini Jr. também foi visto ao lado de Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, na capital goiana. Em um dos vídeos, Vini Jr. sorri enquanto autografa uma camisa do Real Madrid.