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Anitta negocia cargo de rainha de bateria em escola de samba

Cantora foi convidada para assumir o cargo de honraria em 2027

Franciely Gomes
Por
Anita confirmou o convite da escola de samba
Anita confirmou o convite da escola de samba - Foto: Reprodução | Instagram

Anitta pode voltar a desfilar na Marquês de Sapucaí durante o Carnaval do Rio de Janeiro. A cantora foi convidada para assumir o cargo de rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel em 2017.

A informação foi revelada pela própria artista no último fim de semana, durante a passagem dela pela Europa com a turnê dos Ensaios da Anitta. “De fato, eu fui convidada e me senti honrada. Fiquei pensando bastante, porque é uma coisa que eu quero muito e sou muito fã da Mocidade Independente de Padre Miguel”, disse ela.

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No entanto, ainda não há confirmação de que a cantora assumirá o posto, devido a sua agenda cheia de compromissos profissionais com a música e outras áreas de sua vida, que exigem tempo e dedicação.

“Eu gosto de me dedicar em tudo o que faço… Esse cargo de rainha é um cargo em que você precisa estar lá sempre, você tem que estar se dedicando. E eu aceitar a coisa e não estar fazendo o que acredito que tem que ser feito como rainha, eu não sei se acho justo”, afirmou.

“Talvez eu prefira deixar um espaço para alguém da comunidade que vai estar lá no maior amor. Não que eu não estivesse, mas talvez o tempo de dedicação eu não teria para oferecer tanto assim”, completou.

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Tags

anitta escola de samba rainha de bateria

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