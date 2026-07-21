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Quanto custou a harmonização de Vini Jr.? Veja valores do procedimento

Jogador movimentou as redes sociais com a mudança

Agatha Victoria Reis
Por
Virginia e Vini Jr. após naturalização facial
Virginia e Vini Jr. após naturalização facial - Foto: Reprodução| Instagram

Vinicius Jr. movimentou as redes sociais após surgir com uma nova aparência. Além da trasformação, o valor do procedimento estético está entre os assuntos que geraram curiosidade entre os internautas.

O jogador realizou uma “naturalização facial”, um procedimento que melhora os traços do rosto, mantendo a identidade natural da pessoa.

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O procedimento conduzido pelo dermatologista Alessandro Alarcão, que também atende Virginia Fonseca, ocorreu de forma sigilosa e logo após o atacante do Real Madrid reatar o namoro com a influenciadora.

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Quanto custa uma naturalização facial ?

O custo do procedimento escolhido pelo atleta no Brasil varia geralmente entre R$ 5.000 e R$ 15.000 para procedimentos combinados mais simples.

Já em casos de reestruturação facial completa (Full Face), a intervenção pode ultrapassar de R$ 30.000 a R$ 60.000. A naturalização facial de Vini Jr. foi focado na projeção do queixo e definição do maxilar, sendo um procedimento simples.

Em comunicado à imprensa, a equipe médica informou que foram aplicados lasers, ultrassom e radiofrequência para melhorar o aspecto da pele e estimular o colágeno, diminuindo a necessidade de substâncias injetáveis, como ácido hialurônico.

Virginia e Vini Jr. voltaram?

Virginia Fonseca e Vini Jr. oficializaram a reconciliação nesta segunda-feira, 20. O jogador marcou presença na inauguração de um empreendimento da influenciadora e os dois posaram juntos durante o evento.

Em suas redes sociais, Virginia compartilhou um carrossel de fotos nas redes sociais em que aparece ao lado do atleta. O casal já vinham movimentando as redes sociais com flagras durante uma viagem à Itália.

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Tags

entretenimento famosos vini jr

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