POLÍCIA
Homem é investigado por se masturbar ao ver mulher em esteira na Bahia
Suspeito está sendo acusado de importunação sexual
Um homem está sendo investigado por importunação sexual, após ser flagrado se masturbando atrás de uma mulher que corria em uma esteira. O caso aconteceu neste domingo, 19, dentro de uma academia em um condomínio residencial, localizado no bairro SIM, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia.
Como estava se filmando praticando exercícios, a própria vítima registrou as imagens. Ela não percebeu o crime no momento em que ocorreu, se dando conta apenas após assistir a gravação.
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Homem é morador do condomínio
O suspeito, que é morador do local, aparece a poucos metros de distância, observa a cena e inicia o ato criminoso.
À reportagem, a Polícia Militar informou que foi acionada mas, ao chegarem ao local, os policiais foram informados que o suspeito havia fugido. Rondas foram realizadas na região, mas ninguém foi preso. A vítima foi orientada a registrar a ocorrência na delegacia competente.
Em nota anviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM/Feira de Santana) registrou o ocorrido, após denúncia da mulher, de 35 anos. Diligências e oitivas são realizadas para o esclarecimento dos fatos.
A Polícia Militar segue atuando de forma preventiva e ostensiva na região e pede que qualquer pessoa que veja movimentações suspeitas, acione a corporação.
Como denunciar casos de importação sexual?
Mulheres em situação de violência podem buscar apoio por meio dos seguintes canais:
- Central de Atendimento à Mulher: 180 ou (61) 9610-0180 (WhatsApp)
- Disque Denúncia: 181
- Polícia Civil: 197
- Polícia Militar: 190
- Projeto Justiceiras: oferece acolhimento e orientação gratuita jurídica, psicológica e socioassistencial para mulheres vítimas de violência doméstica.
- Casa da Mulher Brasileira: (71) 3202-7390.