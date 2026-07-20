Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é investigado por se masturbar ao ver mulher em esteira na Bahia

Suspeito está sendo acusado de importunação sexual

Luiza Nascimento
Por
Reprodução
Reprodução - Foto: Reprodução

Um homem está sendo investigado por importunação sexual, após ser flagrado se masturbando atrás de uma mulher que corria em uma esteira. O caso aconteceu neste domingo, 19, dentro de uma academia em um condomínio residencial, localizado no bairro SIM, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia.

Como estava se filmando praticando exercícios, a própria vítima registrou as imagens. Ela não percebeu o crime no momento em que ocorreu, se dando conta apenas após assistir a gravação.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

VÍDEO

Briga entre brasileiros e argentinos gera caos em famoso destino turístico
Briga entre brasileiros e argentinos gera caos em famoso destino turístico imagem

INVESTIGAÇÃO

Mulher é encontrada morta em área de mata às margens da BR-324
Mulher é encontrada morta em área de mata às margens da BR-324 imagem

MISTÉRIO

Corpo é encontrado durante buscas por cozinheira desaparecida
Corpo é encontrado durante buscas por cozinheira desaparecida imagem

Homem é morador do condomínio

O suspeito, que é morador do local, aparece a poucos metros de distância, observa a cena e inicia o ato criminoso.

À reportagem, a Polícia Militar informou que foi acionada mas, ao chegarem ao local, os policiais foram informados que o suspeito havia fugido. Rondas foram realizadas na região, mas ninguém foi preso. A vítima foi orientada a registrar a ocorrência na delegacia competente.

Em nota anviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM/Feira de Santana) registrou o ocorrido, após denúncia da mulher, de 35 anos. Diligências e oitivas são realizadas para o esclarecimento dos fatos.

A Polícia Militar segue atuando de forma preventiva e ostensiva na região e pede que qualquer pessoa que veja movimentações suspeitas, acione a corporação.

Como denunciar casos de importação sexual?

Mulheres em situação de violência podem buscar apoio por meio dos seguintes canais:

  • Central de Atendimento à Mulher: 180 ou (61) 9610-0180 (WhatsApp)
  • Disque Denúncia: 181
  • Polícia Civil: 197
  • Polícia Militar: 190
  • Projeto Justiceiras: oferece acolhimento e orientação gratuita jurídica, psicológica e socioassistencial para mulheres vítimas de violência doméstica.
  • Casa da Mulher Brasileira: (71) 3202-7390.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

investigação Polícia Civil Segurança

Relacionadas

Mais lidas