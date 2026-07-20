Homem é investigado por se masturbar ao ver mulher em esteira na Bahia

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Um homem está sendo investigado por importunação sexual, após ser flagrado se masturbando atrás de uma mulher que corria em uma esteira. O caso aconteceu neste domingo, 19, dentro de uma academia em um condomínio residencial, localizado no bairro SIM, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia.

Como estava se filmando praticando exercícios, a própria vítima registrou as imagens. Ela não percebeu o crime no momento em que ocorreu, se dando conta apenas após assistir a gravação.

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Homem é morador do condomínio

O suspeito, que é morador do local, aparece a poucos metros de distância, observa a cena e inicia o ato criminoso.

À reportagem, a Polícia Militar informou que foi acionada mas, ao chegarem ao local, os policiais foram informados que o suspeito havia fugido. Rondas foram realizadas na região, mas ninguém foi preso. A vítima foi orientada a registrar a ocorrência na delegacia competente.

Em nota anviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM/Feira de Santana) registrou o ocorrido, após denúncia da mulher, de 35 anos. Diligências e oitivas são realizadas para o esclarecimento dos fatos.

A Polícia Militar segue atuando de forma preventiva e ostensiva na região e pede que qualquer pessoa que veja movimentações suspeitas, acione a corporação.



Como denunciar casos de importação sexual?

Mulheres em situação de violência podem buscar apoio por meio dos seguintes canais: