Corpo é encontrado durante buscas por cozinheira desaparecida

A Polícia Civil encontrou um corpo que pode ser da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar Faria, de 60 anos, desaparecida desde o fim de junho em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. A confirmação da identidade depende de exames periciais, mas a principal linha de investigação é de que os restos mortais pertençam à mulher.

O desaparecimento de Berenice ganhou repercussão após a prisão da empresária Eliane Alves dos Santos, dona da pousada onde a cozinheira trabalhava e apontada como principal suspeita do crime.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a investigação, Berenice foi vista pela última vez no dia 30 de junho, quando deixou o trabalho e aceitou uma carona oferecida pela empregadora. Com o avanço das apurações, a Polícia Civil passou a tratar o caso como homicídio e iniciou as buscas pelo corpo da vítima.

Localizado em área de mata

Os restos mortais foram localizados em uma área de mata entre os municípios de Cunha (SP) e Paraty (RJ), região que já era considerada pelos investigadores como um possível ponto de ocultação do cadáver. A perícia irá determinar a identidade da vítima e a causa da morte.

As investigações indicam que a cozinheira teria sido agredida após ser acusada, sem comprovação, de furtar produtos da pousada. Durante as diligências, os policiais encontraram vestígios de sangue e marcas de tiros na caminhonete da suspeita. O celular da empresária também foi apreendido e será analisado.

Família contestou versão da suspeita

Um dia antes de desaparecer, Berenice informou a um dos filhos que havia sido demitida e aguardava o pagamento das verbas rescisórias para retornar a Igaratá, cidade onde morava. Na manhã do desaparecimento, ela ainda trocou mensagens com a filha, mas parou de responder horas depois.

De acordo com José Carlos de Faria Filho, um dos filhos da cozinheira, a família soube que houve uma discussão entre Berenice e a dona da pousada antes do desaparecimento.

A empresária afirmou à polícia que entregou R$ 2,6 mil à ex-funcionária e disse que ela teria conseguido um novo emprego na região da Praia das Toninhas. Os familiares, no entanto, rejeitam essa versão e afirmam que Berenice nunca deixaria de avisar os filhos caso decidisse permanecer em Ubatuba, já que seu plano era voltar para casa após a demissão.