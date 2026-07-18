Argentino denunciado por injúria racial tem prisão decretada e está foragido

A Justiça da Bahia decretou, neste sábado, 18, a prisão preventiva do turista argentino Sebastian Fernando Ayala, investigado por praticar injúria racial contra um homem em um restaurante de Morro de São Paulo, destino turístico no baixo sul do estado.

Segujdo a Polícia Civil, como o suspeito já deixou o país, ele passou a ser considerado foragido.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na decisão que autorizou a prisão preventiva, o juiz plantonista Marcelo Lagrota afirmou que a conduta representa uma grave afronta à dignidade da pessoa humana. O magistrado também destacou que classificar episódios dessa natureza como "brincadeira" é uma forma de minimizar práticas discriminatórias.

Para ele, esse tipo de argumento busca esconder manifestações de racismo e reduzir a gravidade de comportamentos que provocam forte reprovação social.

Como o caso aconteceu

O caso aconteceu na quarta-feira, 15, durante a transmissão da semifinal da Copa do Mundo. Segundo as investigações, Sebastian fez gestos considerados racistas em direção a um homem negro que assistia à partida no estabelecimento. Horas depois da ocorrência, ele embarcou para Buenos Aires, antecipando a viagem de retorno à Argentina.

A investigação é conduzida pela Delegacia Territorial de Cairu. De acordo com o delegado Thiago Campos, a vítima trabalha no restaurante onde o episódio ocorreu e estava de folga acompanhando a partida.

As imagens foram registradas por outro funcionário do estabelecimento, que gravava a comemoração dos torcedores argentinos após a vitória da seleção. Durante a filmagem, ele percebeu os gestos feitos pelo turista.

Saída do Brasil

As apurações apontam que Sebastian chegou ao Brasil no dia 10 de julho e permaneceu em Morro de São Paulo até a noite da quarta-feira. Embora a passagem de volta estivesse marcada para domingo (19), ele antecipou o embarque.

Câmeras de segurança registraram a saída do suspeito do Atracadouro Bom Jardim por volta das 21h. Outras imagens mostram sua passagem pelo sistema ferry-boat às 23h e, já na madrugada de quinta-feira (16), a chegada ao Aeroporto Internacional de Salvador, de onde embarcou para a Argentina.

A Polícia Civil segue investigando o caso e adotará as medidas necessárias para tentar localizar o investigado.