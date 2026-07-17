Torcedor argentino é visto deixando a Bahia após suspeita de injúria racial

O torcedor argentino investigado por suspeita de injúria racial em um restaurante de Morro de São Paulo, no baixo sul da Bahia, deixou o Brasil poucas horas após o suposto crime. Imagens obtidas pelo portarl A TARDE mostram o investigado deixando Morro de São Paulo por volta das 21h de quarta-feira.

Depois, ele foi flagrado no ferry-boat às 23h e, já às 3h40 da madrugada de quinta-feira, caminhando pelo Aeroporto Internacional de Salvador, na madrugada de quinta-feira, antes do embarque para Buenos Aires.

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O suspeito foi identificado pela polícia como Sebastian, de 38 anos. Até o momento, ele não se pronunciou sobre o caso.

Investigação

O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Cairu. Segundo o delegado Thiago Campos, responsável pela apuração, a Polícia Civil solicitou à Justiça a adoção de medidas cautelares contra o investigado. Caso deferidas, elas poderão ser comunicadas a autoridades internacionais para evitar que o suspeito prejudique as investigações ou tente escapar de eventual responsabilização criminal.

Além disso, o caso será comunicado ao Ministério das Relações Exteriores e à Embaixada da Argentina no Brasil para as providências consideradas cabíveis.

Relembre o caso

O episódio aconteceu na noite de quarta-feira, 15, durante a transmissão da partida entre Argentina e Inglaterra, em um restaurante da ilha. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de torcedores argentinos comemorando a classificação da seleção para a final do torneio. Em determinado momento, Sebastian se aproxima de um homem negro e faz gestos que a vítima interpretou como racistas.

Segundo a Polícia Civil, a vítima é funcionária do restaurante e estava de folga assistindo ao jogo. O momento foi registrado por outro colaborador do estabelecimento, que gravava a comemoração dos argentinos quando percebeu a atitude do suspeito.

O boletim de ocorrência por injúria racial foi registrado apenas na manhã de quinta-feira. 16 Nesse intervalo, o argentino deixou o país. De acordo com a investigação, ele antecipou o retorno à Argentina, previsto inicialmente para o domingo, 19.