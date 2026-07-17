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Professora de berçário é presa por fotografar partes íntimas de bebês

Mulher enviava imagens para ex-apresentador de programas de prêmios

Victoria Isabel
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: PCPR

Uma professora de berçário, de 52 anos, foipresa preventivamente nesta quinta-feira, 16, em Céu Azul, no Paraná. Segundo a Polícia Civil, ela é suspeita de enviar a um empresário e ex-apresentador de programas de prêmios fotos das partes íntimas de bebês atendidos em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) da cidade. O homem, de 54 anos, também foi preso durante a ação.

Os dois irão responder pelos crimes de produção e disseminação de imagens de nudez infantil. Até o momento, três vítimas foram identificadas.

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A delegada responsável pelo caso informou que a investigação ainda apura se as crianças também podem ter sido vítimas de abusos físicos. O processo tramita em segredo de Justiça.

Em nota, a defesa do empresário afirmou que foi surpreendida pela prisão preventiva e negou as acusações, sustentando a inocência do empresário e alegando que não há provas materiais contra ele.

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Como esquema funcionava:

Segundo a Polícia Civil, as imagens eram registradas pela professora durante o expediente, no momento da troca de fraldas dos bebês. As investigações indicam que o ex-apresentador solicitava as fotografias à mulher, com quem, de acordo com a polícia, mantinha um relacionamento.

O caso veio à tona após denúncias de abuso sexual contra Fernando serem encaminhadas à Delegacia da Mulher de Cascavel. A partir dessas informações, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na residência do empresário, em Céu Azul, e em sua empresa, localizada em Cascavel, dando início às investigações que levaram às prisões.

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