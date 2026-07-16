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SANTO AMARO

Família de vereador baiano morto em 2025 cobra respostas da polícia

Gleiber Júnior foi morto ao lado de assessor; crime completou oito meses, no último dia 9

Andrêzza Moura
Por
Gleiber estava em seu primeiro mandato como vereador
Gleiber estava em seu primeiro mandato como vereador - Foto: Reprodução Redes Sociais

Na última quinta-feira, 9, os assassinatos do vereador de Santo Amaro da Purificação, no recôncavo baiano, Gleiber da Mota Fernandes (Avante), e de seu assessor, Diego Castro Reis, completaram oito meses.

Até o momento, segundo familiares do parlamentar, não houve uma conclusão oficial das investigações, tampouco a motivação do crime foi esclarecida e os envolvidos responsabilizados.

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O duplo homicídio ocorreu em 9 de novembro de 2025, em um sítio da família, na zona rural de Santo Amaro.

Gleiber Júnior, como era mais conhecido, estava no primeiro mandato na Câmara Municipal quando foi morto ao lado do funcionário.

Nesta quinta-feira, 16, data em que Gleiber completaria 38 anos, familiares e amigos se reuniram em uma missa em sua homenagem.

Vereador e assessor foram mortos dentro de fazenda
Vereador e assessor foram mortos dentro de fazenda - Foto: Reprodução Redes Sociais

A celebração, que relembrou a trajetória do político, também foi marcada pela cobrança por Justiça e por respostas sobre o crime.

Durante a missa, os parentes reforçaram o pedido para que as investigações avancem e que todos os responsáveis pelos assassinatos sejam identificados e presos. Segundo eles, "a cidade toda sabe quem matou Gleiber".

Prisões

Entre dezembro de 2025 e fevereiro deste ano, dois homens foram presos suspeitos de cometerem o crime. No entanto, de acordo com os parentes, eles já estão em liberdade.

O primeiro homem a ser identificado e preso por envolvimento no duplo homicídio também era assessor de Gleiber Júnior.

Ele foi detido durante uma operação policial e, na ocasião, foram apreendidos em sua casa dois aparelhos celulares e 17 munições calibres 7,62 e 9 milímetros.

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Já em fevereiro, a polícia prendeu o segundo suspeito. Os nomes deles não foram divulgados.

Sem resposta, a família do parlamentar pede mais celeridade nas investigações e aguarda que o caso seja esclarecido e os suspeitos punidos.

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Tags

Duplo homicídio Gleiber da Mota Fernandes Gleiber Júnior Santo Amaro da Purificação

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