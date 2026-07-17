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POLÍCIA

PMs são presos por mortes de jovens e alteração da cena do crime em Salvador

Ação investiga as mortes de Mateus Daniel Chagas da Silva e de Kaíque Reis dos Santos

Victoria Isabel
Por
| Atualizada em
Caso ocorreu em setembro de 2025
Caso ocorreu em setembro de 2025 - Foto: SSP e MP

Três policiais militares foram presos na manhã desta sexta-feira, 17, em Salvador e Lauro de Freitas. Eles são investigados pelas mortes de Mateus Daniel Chagas da Silva e do adolescente Kaíque Reis dos Santos, ocorridas em 28 de setembro de 2025, no bairro de São Marcos, em Salvador.

Outros três policiais militares foram alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos em suas residências.

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A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) do MPBA e aponta indícios de que as vítimas tenham sido executadas e que a cena do crime tenha sido alterada para sustentar a versão apresentada pelos policiais, de que as mortes teriam ocorrido durante um intenso confronto armado.

Além do Geosp, participam da ação o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a Corregedoria da Polícia Militar e a Força Correcional Especial Integrada (Force), vinculada à SSP.

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As ordens judiciais foram expedidas pelo 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador e são cumpridas em residências e locais de trabalho dos seis policiais militares investigados por homicídio qualificado e fraude processual.

Segundo o Ministério Público, o objetivo é reunir novas provas para reforçar a investigação sobre as circunstâncias das mortes e esclarecer a possível alteração da cena do crime.

*Com informações do Repórter Luan Julião.

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operação polícia militar São Marcos

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