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HOME > POLÍCIA

TENTATIVA DE FEMICÍDIO

Homem tenta matar ex-companheira e morre baleado na Bahia

Ezequiel chegou a disparar contra a ex-companheira, mas o tiro não a atingiu

Leilane Teixeira
Por
Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência
Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência - Foto: Divulgação | SSP

Um homem identificado como Ezequiel Ribeiro Soares morreu após ser baleado por policiais militares durante uma ação para impedir uma tentativa de feminicídio, na quarta-feira, 15, no bairro Gabriela, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, equipes do Esquadrão de Motociclistas Asa Branca faziam patrulhamento pela Rua Allan Kardec quando se depararam com uma mulher pedindo ajuda enquanto era agredida pelo ex-companheiro.

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Segundo a investigação, ao perceber a aproximação dos policiais, Ezequiel sacou um revólver e disparou contra a ex-companheira, mas o tiro não a atingiu.

Mesmo após receber ordem para se entregar, ele voltou a apontar a arma na direção da mulher. Diante da ameaça, um dos policiais efetuou disparos para conter a ação. O homem foi socorrido e levado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), porém não resistiu aos ferimentos.

Já a mulher saiu ilesa da ocorrência.

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Material apreendido

Durante a ação, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, munições, um aparelho celular e uma motocicleta.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana. A Polícia Civil informou que foram realizadas perícias no local da ocorrência e na arma apreendida, além da coleta dos depoimentos dos policiais envolvidos e da ex-companheira de Ezequiel.

As circunstâncias da intervenção policial também serão encaminhadas ao Ministério Público (MP) e aos órgãos de controle competentes, que irão acompanhar a apuração dos fatos.

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Tags

Bahia feira de santana feminicídio polícia militar

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