Saiba quem era o perito executado na garagem de casa em Salvador

Siga o A TARDE no Google

O perito grafotécnico Arnaldo Alex Francisco de Araújo, de 54 anos, morto a tiros na manhã de quarta-feira, 15, no bairro Jardim Nova Esperança, em Salvador, era um profissional especializado na análise de assinaturas, manuscritos e documentos para auxiliar a Justiça em processos judiciais. Apesar de ter sido inicialmente apontado como oficial de Justiça, ele não ocupava cargo no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Segundo apuração do portal A TARDE, o corpo da vítima ainda segue no Instituto Médico Legal (IML) aguardando liberação da família, que não mora em Salvador. A mãe e as irmãs de Arnaldo moram em Curitiba, no Paraná, enquanto o pai reside no Rio de Janeiro.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Arnaldo era perito grafotécnico, documentoscopista e estava cadastrado para atuar como perito judicial em diferentes tribunais. A função consiste em:

produzir laudos técnicos para verificar a autenticidade de assinaturas;

documentos e manuscritos, auxiliando magistrados em disputas judiciais.

A atividade, no entanto, não torna o profissional servidor efetivo do Poder Judiciário.

Execução

Arnaldo foi assassinado enquanto estava na garagem da própria casa, na localidade conhecida como Ceasinha, em Jardim Nova Esperança.

De acordo com as primeiras informações, criminosos armados o surpreenderam e efetuaram diversos disparos de fuzil calibre 5.56. As marcas dos tiros ficaram espalhadas pela parede da garagem.

Policiais militares foram acionados para isolar a área, enquanto equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram a perícia. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Linhas de investigação

Entre as hipóteses apuradas pela Polícia Civil está a possibilidade de o crime ter relação com câmeras de segurança instaladas na residência da vítima. Informações preliminares indicam que integrantes de um grupo criminoso teriam exigido a retirada dos equipamentos para evitar o monitoramento da movimentação de homens armados na região.

A suspeita é de que Arnaldo tenha se recusado a remover as câmeras, mas essa versão ainda depende de confirmação das investigações.

Até o momento, ninguém foi preso. A autoria e a motivação do homicídio seguem sendo investigadas pelo DHPP.