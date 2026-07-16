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Homem é preso após invadir obra de delegacia e furtar vaso sanitário na Bahia

Suspeito foi localizado após fugir do local e levado para o Complexo Policial da cidade

Luan Julião
Por
Suspeito foi preso após ser localizado em uma rua da cidade
Suspeito foi preso após ser localizado em uma rua da cidade - Foto: Reprodução

Um homem foi detido em flagrante na quarta-feira, 15 suspeito de invadir uma delegacia que está em fase de construção e tentar furtar materiais do imóvel, no município de Riachão das Neves, no oeste da Bahia.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), o suspeito teria danificado o portão de entrada da unidade para acessar o espaço. Durante a ação, ele tentou retirar do local um vaso sanitário e um carrinho de mão.

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A fuga aconteceu após o homem perceber a aproximação da equipe da GCM. Os objetos foram deixados próximos ao portão da obra antes que ele escapasse.

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Após realizar buscas pela região, os agentes localizaram o suspeito na rua Landulfo Alves. Ele foi preso e levado para a Delegacia Territorial de Riachão das Neves.

Depois dos procedimentos iniciais, o homem foi encaminhado para o plantão central do Complexo Policial do bairro Aratu, em Barreiras, onde segue à disposição da Justiça.

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Ação policial Garuda Civil Municipal Riachão das Neves

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