Corpos mutilados e com sinais de tortura são encontrados em Salvador

Dois homens foram encontrados mortos na manhã desta quinta-feira, 16, na Avenida Dois de Julho, no bairro de Águas Claras, em Salvador. Os corpos estavam dentro de sacos plásticos, com sinais de extrema violência, e o cenário encontrado no local levanta a suspeita de que as vítimas tenham sido submetidas a um chamado "tribunal do crime", prática atribuída a facções criminosas.

Segundo informações apuradas pelo portal A TARDE, uma das vítimas estava decapitada e também apresentava amputação de membros. O outro corpo tinha marcas compatíveis com disparos de arma de fogo e vestia uma jaqueta semelhante às capas de chuva utilizadas por motociclistas de aplicativo. Ambos estavam com pés e mãos amarrados e apresentavam indícios de tortura.

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A forma como os corpos foram encontrados reforça uma linha de investigação frequentemente associada aos chamados "tribunais do crime". Nesses casos, organizações criminosas costumam executar pessoas apontadas como integrantes de grupos rivais ou acusadas de descumprir regras impostas pela facção nas áreas sob sua influência. Apesar da suspeita, a motivação do duplo homicídio ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 22º Batalhão foram acionadas após a denúncia de encontro de cadáveres na Avenida Dois de Julho. No local, os policiais encontraram os dois corpos dentro de sacos plásticos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e a remoção das vítimas.

Já a Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). As vítimas ainda não foram formalmente identificadas. Conforme a corporação, os corpos apresentavam ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo, e guias de perícia e remoção foram expedidas. As investigações seguem em andamento para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.